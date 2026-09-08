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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડમાં 40મા શખ્સની અટકાયત: મિથેનોલ થિનરના ખોટા બિલ બનાવનારને પોલીસે દિલ્હીથી ઝડપ્યો

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 10 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 10 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 10 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા (સાંકેતિક તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:51 AM IST

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ભાવનગર: જિલ્લામાં થયેલા ચકચારી લઠ્ઠાકાંડમાં ગુજરાત સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા સતત તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને તેના સાથે સંબંધિત વ્યક્તિઓની અટકાયત, ધરપકડ અને પુછપરછનો સિલસિલો ચાલુ છે. પોલીસ આ રેકેટના મૂળિયા ક્યાં સુધી વિસ્તરેલા છે તેની તપાસ ચલાવી રહી છે. લઠ્ઠાકાંડમાં ડઝન કરતા વધુ લોકોના મૃત્યુ થઈ ગયા છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા એક પછી એક ધરપકડો અને અટક કરવામાં આવી રહી છે. હવે આ જ ઘટનાક્રમમાં એસએમસી દ્વારા હાલમાં વધુ એક શખ્સની અટકાયત દિલ્હીથી કરાઈ છે.

ભાવનગર વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા લઠ્ઠાકાંડની ફરિયાદમાં 21 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જો કે ઘટના ત્યારે સામે આવી હતી જ્યારે ખરકડી ગામના યુવાનો હોસ્પિટલમાં સારવારમાં આવ્યા અને એકનું મૃત્યુ થયું ત્યારબાદ એક પછી એક મૃત્યુ આંક વધતો ગયો અને નકલી દારૂના કહેરમાં 13 લોકોને જિંદગી હોમાઈ ગઈ. આથી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા તપાસ હાથ ઉપર લેવામાં આવી અને એક પછી એક અટકો અને ધરપકડો શરૂ થઈ હતી.

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના આઇજી ગગનદીપ ગંભીર દ્વારા ભાવનગર શહેર પહોંચીને ત્રણ દિવસ સુધી સતત પોલીસ બેડામાં પૂછતાછ અને આરોપીઓને ઝડપવા માટે ચક્રો ગતિમાન રાખ્યા હતા. ત્યારે એસએમસી દ્વારા તપાસ દરમિયાન 39 જેટલા આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલી છે. જેમાં 38 જેટલા જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે અને એક પોલીસ કસ્ટડીમાં રીમાન્ડ પર છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના પીઆઇ એમ એમ જાડેજા તપાસ કરી રહ્યા છે.

મિથેનોલ થીનરની નકલી બિલ્ટી બિલ બનાવનાર કબ્જે

સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દિલ્હી ખાતેથી જે મિથેનોલ મંગાવવામાં આવેલું હતું તેની ખોટી બિલ્ટી કે બિલ બનાવનાર શખ્સ મનજીત સિંઘ (43, સન ઓફ કિશ્મચંદ્ર સૈની વર્ષે, પ્લોટ નંબર 704, સૈની વિહાર, ગામ મુંડકા, તેહસીલ વેસ્ટ, દિલ્હી 41) ની અટકાયત કરવામાં આવી છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને 10 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. જો કે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા લઠ્ઠાકાંડના મુખ્ય આરોપી ગૌતમ સોલંકીના સંપર્કમાં રહેલા કોન્સ્ટેબલ રાજદિપસિંહ ગોહિલને પણ અગાઉ ઝડપી લીધેલો છે. હાલ સુધીમાં એક પોલીસ કર્મચારી અને અન્ય શખ્સો ઝડપાયેલા છે.

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