ડુંગળીની આડમાં નશાનો કાળો કારોબાર: મહારાષ્ટ્રથી અમદાવાદ લવાતો 406 કિલો ગાંજો ઝડપાયો
Published : February 14, 2026 at 5:20 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે કડક અભિયાન દરમિયાન અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. 13 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મળેલી સચોટ બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે નારોલ સર્કલ પાસે એક મહિન્દ્રા પીક-અપ વાહન રોકી તપાસ કરતા 406.350 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો.
મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાતમાં લવાતો હતો ગાંજો
આ ગાંજો મહારાષ્ટ્ર તરફથી ડુંગળીના જથ્થાની આડમાં અમદાવાદ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ઉપરથી ડુંગળીના કોથળા ગોઠવી રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે નીચે ગાંજાના પેકેટ્સ છુપાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન સમગ્ર જથ્થો બહાર આવતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. કરોડો રૂપિયાની કિંમત ધરાવતા આ જથ્થા સાથે બે યુવકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વાહનની તપાસમાં ડુંગળી નીચેથી ગાંજો મળ્યો
આ સમગ્ર મામલે ACP ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં નશીલા પદાર્થોના સપ્લાયને અટકાવવા માટે સતત ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસમાં ચોક્કસ બાતમીના આધારે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આ ગાંજો શહેરમાં વિતરણ થવાનો હતો અને સમયસર કાર્યવાહીથી યુવાનો સુધી નશીલો જથ્થો પહોંચતા અટકાવવામાં આવ્યો છે.
પકડાયેલા આરોપીઓએ પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન ખુલાસો કર્યો કે, ગાંજો મધ્યપ્રદેશ-મહારાષ્ટ્ર સરહદ નજીક કરમાલા ગામેથી સાગર પાવરા અને શાંતારામ પાવરા નામના વ્યક્તિઓ દ્વારા ભરાવવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદમાં નિશ્ચિત સ્થળે પહોંચાડવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. બંને આરોપીઓ સામે નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સાઈકોટ્રોપિક પદાર્થો અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ પોલીસ આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન અને સ્થાનિક કનેક્શન અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
