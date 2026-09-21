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જુનાગઢ: અચનાક વરસાદ તૂટી પડ્યો અને ઈન્દ્રેશ્વર મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં ગયેલા લોકો ફસાયા, 40 લોકોનું રેસ્કયુ

ઈન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક આવેલા જંગલ વિસ્તારમાં અચાનક વરસાદ શરૂ થતાં પૂરમાં 40 જેટલા મહિલા પુરુષ બાળકો અને વૃદ્ધો ફસાયેલા હતા.

ઈન્દ્રેશ્વર મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ
ઈન્દ્રેશ્વર મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 7:20 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 7:36 AM IST

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જુનાગઢ: ગઈકાલે રવિવારે બપોર બાદ જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર જંગલ વિસ્તારમાં અચાનક ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. એકાદ કલાકના વરસાદમાં જૂનાગઢ શહેર અને ગિરનાર જંગલમાં જાણે કે નદીઓ વહેતી હોય તે પ્રકારનો માહોલ ઊભો થયો હતો.

રવિવારનો દિવસ હોવાને કારણે પણ લોકો ગિરનાર અને ભવનાથ જંગલમાં જતા હોય છે, ત્યારે ઈન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક આવેલા જંગલ વિસ્તારમાં અચાનક વરસાદ શરૂ થતાં પૂરમાં 40 જેટલા મહિલા પુરુષ બાળકો અને વૃદ્ધો ફસાયેલા હતા, જેને જુનાગઢ મનપા અને વન વિભાગની ટીમોએ સફળતાપૂર્વક રેસ્કયુ કરીને બહાર કાઢ્યા હતા.

જંગલ વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્કયુ (Etv Bharat Gujarat)

જંગલમાં ફસાયેલા 40 લોકોનું રેસ્કયુ

જુનાગઢ શહેરમાં બપોર બાદ ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો, જેને કારણે જૂનાગઢ શહેરમાં ચોમાસાના આ સમયમાં પહેલી વખત લોકોએ વરસાદનો અસલ નજારાનો અનુભવ કર્યો હતો. જુનાગઢ શહેરની સાથે દાતાર અને ગિરનાર પર્વતમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. જેને કારણે ગિરનાર પર્વતમાંથી પણ ધસમસતી નદી માફક પાણીનો પ્રવાહ જુનાગઢ શહેર તરફ આવી રહ્યો હતો. જેને કારણે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર વિસ્તારમાં આવેલા જંગલમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડતા અહીં આવેલા ધાર્મિક સ્થાનમાં 40 જેટલા લોકો ફસાયા હતા જેને વન વિભાગ અને જુનાગઢ મનપાના ફાયરની ટીમોએ સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢ્યા હતા.

40 લોકોનું રેસ્કયુ
40 લોકોનું રેસ્કયુ (Etv Bharat Gujarat)

મહિલા, પુરુષ, વૃદ્ધ અને બાળકોનો સમાવેશ

જૂનાગઢના સ્થાનિક લોકો અને આસપાસના ગામોના પ્રવાસીઓ પણ ભવનાથ આવતા હોય છે, ત્યારે રવિવારનો દિવસ હોવાથી ગિરનારમાં ધર્મસ્થાનોમાં દર્શન કરવા માટે પણ ચોમાસાના દિવસોમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે. આવી જ રીતે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક આવેલા ધાર્મિક સ્થાનમાં 40 જેટલા મહિલા પુરુષ વૃદ્ધ અને બાળકો સવારના સમયે ગયા હતા.

તમામ લોકોને સુરક્ષીત બહાર કઢાયા
તમામ લોકોને સુરક્ષીત બહાર કઢાયા (Etv Bharat Gujarat)

જોક અચાનક બપોરના અઢી વાગ્યા બાદ ધોધમાર વરસાદ પડવાની શરૂઆત થઈ, જેને કારણે પૂરમાં ફસાયેલા તમામ 40 લોકોને રેસ્કયુ કરવા માટેની નોબત આવી. જુનાગઢ મનપાની ફાયર વિભાગની ટીમ અને જંગલ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં રહેલા વન વિભાગ ના કર્મચારીઓ એ સંયુક્ત રીતે અભિયાન શરૂ કરીને ઇન્દ્રેશ્વર જંગલ વિસ્તારમાં પૂરના પાણીમાં ફસાયેલા તમામ 40 લોકોને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં સફળતા મળી હતી.

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Last Updated : September 21, 2026 at 7:36 AM IST

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JUNAGADH NEWS
HEAVY RAIN IN JUNAGADH
GUJARAT WEATHER
જુનાગઢમાં ભારે વરસાદ
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