અમદાવાદમાં 40 લાખ ટ્રાફિક મેમો, ₹266 કરોડનો દંડ; હાઇકોર્ટમાં AMCનો એક્શન પ્લાન
AMCના જણાવ્યા મુજબ અમદાવાદમાં હાલ 6,200 CCTV કેમેરા કાર્યરત છે. આગામી સમયમાં વધારાના 6,000 AI આધારિત કેમેરા લગાવવામાં આવશે.
Published : July 30, 2026 at 6:10 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક, રખડતા ઢોર, ગેરકાયદે દબાણ, અનધિકૃત પાર્કિંગ અને રોડ સલામતીના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી કન્ટેમ્પ્ટ અરજીમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ કોર્ટ સમક્ષ વિગતવાર ટ્રાફિક અને રોડ સેફ્ટી પોલિસી રજૂ કરી છે. અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીમાં અગાઉના કોર્ટ આદેશોના અમલ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. હાઇકોર્ટના નિર્દેશ બાદ AMCએ વર્ષ-2026ની નવી ટ્રાફિક પોલિસી કોર્ટના રેકોર્ડ પર મૂકી છે, જે AMCની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
AMCના જણાવ્યા મુજબ અમદાવાદમાં હાલ 6,200 CCTV કેમેરા કાર્યરત છે. આગામી સમયમાં વધારાના 6,000 AI આધારિત કેમેરા લગાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ શહેરમાં કુલ 12,200 કેમેરા દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં 19 અને બીજા તબક્કામાં કુલ 32 પ્રકારના ટ્રાફિક નિયમોના ભંગને AI સિસ્ટમ આપમેળે ઓળખીને ઇ-ચલણ જનરેટ કરશે. ઉપરાંત શહેરના 1,695 જંકશન કેમેરાને પણ AI ટેક્નોલોજીથી અપગ્રેડ કરવામાં આવશે.
ટ્રાફિક અમલીકરણના આંકડા પણ ચોંકાવનારા છે. વર્ષ-2025 દરમિયાન અમદાવાદમાં 40 લાખથી વધુ ટ્રાફિક મેમો જનરેટ થયા હતા, જેમાંથી અંદાજે 266 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. શહેરમાં સરેરાશ દરરોજ 12 હજાર ટ્રાફિક મેમો નીકળે છે. જ્યારે 1 એપ્રિલ, 2025થી 31 માર્ચ, 2026 દરમિયાન 40.29 લાખ ટ્રાફિક નિયમભંગના કેસોમાં 266 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો દંડ વસૂલાયો હોવાનું AMCએ કોર્ટમાં જણાવ્યું છે.
માર્ગ અકસ્માતોના આંકડા પણ ગંભીર ચિંતા ઉભી કરે છે. AMCના રેકોર્ડ મુજબ 1 એપ્રિલ, 2025થી 31 માર્ચ, 2026 દરમિયાન માર્ગ અકસ્માતોમાં 454 લોકોના મોત થયા, એટલે કે સરેરાશ દરરોજ એક વ્યક્તિ માર્ગ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવે છે. અકસ્માતમાં ઘાયલ વ્યક્તિને કેન્દ્ર સરકારની કેશલેસ સારવાર યોજના હેઠળ રૂ.1.50 લાખ સુધીની સારવાર અને સાત દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવાનું પણ કોર્ટે જણાવાયું.
શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે હાલ 2,371 TRB જવાનો કાર્યરત છે. ટ્રાફિકનું વધતું ભારણ ધ્યાનમાં રાખીને વધુ 2 હજાર TRB જવાનોની ભરતીનો પ્રસ્તાવ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત વર્ષ-2025 દરમિયાન એક લાખથી વધુ ઓવરસ્પીડિંગના કેસ નોંધાયા, જેમાં 17.38 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો.
અનધિકૃત પાર્કિંગ સામે કાર્યવાહી માટે શહેરમાં 40 ટોઇંગ વાન સતત કાર્યરત છે. વર્ષ-2025 દરમિયાન ટોઇંગ કામગીરી હેઠળ 1.98 લાખ મેમો જનરેટ કરીને 12.92 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલાયો હતો. શહેરમાં હાલ 124 પાર્કિંગ ઝોન કાર્યરત છે, જ્યારે નવા 26 પાર્કિંગ ઝોન અને મેટ્રો સ્ટેશન નજીક 11 નવા પાર્કિંગ પ્લોટ વિકસાવવાની યોજના પણ રજૂ કરવામાં આવી છે.
રખડતા ઢોરની સમસ્યા અંગે AMCએ જણાવ્યું કે 22 વિશેષ ટીમો સતત કામગીરી કરી રહી છે. 1 સપ્ટેમ્બર, 2023થી 20 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં 27,467 રખડતા પશુઓને શહેરના માર્ગો પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. શહેરના 130 જંકશનને ઝીરો ટોલરન્સ જંકશન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે SG હાઇવે, સીજી રોડ, જજિસ બંગલો રોડ સહિતના મુખ્ય માર્ગોને ઝીરો ટોલરન્સ રોડ જાહેર કરીને રોડ પર પાર્કિંગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
AMCએ વધુમાં જણાવ્યું કે ભવિષ્યમાં AMTS, BRTS અને મેટ્રો માટે 'વન નેશન-વન ટિકિટ' જેવી એકીકૃત ટિકિટ વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવાનો પણ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે જ SG હાઇવે પર પકવાન જંકશન, હોટલ બિનોરી અને નિરમા યુનિવર્સિટી નજીક નવા ફૂટઓવર બ્રિજ બનાવવાની યોજના પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ એડવોકેટ અમિત પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, માત્ર પોલિસી બનાવવાથી સમસ્યાનો અંત આવતો નથી. હાઇકોર્ટના અગાઉના આદેશોનો વાસ્તવિક અને અસરકારક અમલ થાય તે સૌથી જરૂરી બાબત છે. શહેરમાં હજુ પણ રખડતા ઢોર, ગેરકાયદે દબાણ, અનિયમિત પાર્કિંગ અને ટ્રાફિકની સમસ્યા યથાવત છે. તેથી જવાબદાર વિભાગોની કામગીરી પર સતત દેખરેખ રાખવી અને સમયબદ્ધ અમલ સુનિશ્ચિત કરવો જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે હાઇકોર્ટમાં આ મુદ્દે આગામી સુનાવણી દરમિયાન પોલિસીના અમલની સ્થિતિ અને જમીની કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે.