સુરતમાં આંગડિયા પેઢીના નામે 40 લાખની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ, પોલીસે 5 ઠગોને દબોચી લીધા
ગઠિયાઓએ માર્બલના વેપારી સાથે 40 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી
Published : July 1, 2026 at 8:00 PM IST
સુરત: આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી હોવાની ઓળખ આપી વેપારીઓને વિશ્વાસમાં લઈને લાખો રૂપિયા ખંખેરતી એક રીઢા ગુનેગારોની ગેંગનો મહિધરપુરા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગે માર્બલના એક વેપારીને બેંગ્લોર નાણાં પહોંચાડવાના બહાને 40 લાખનો ચૂનો ચોપડ્યો હતો.
મળતી માહિતી અનુસાર 19 જૂનના રોજ સુરતના લસકાણા વિસ્તારમાં રહેતા માર્બલના વેપારી મહેન્દ્રભાઈ શાહ સાથે આ છેતરપિંડી થઈ હતી. તેમના જમાઈ રાહુલ જૈન, જે બેંગ્લોર રહે છે, તેઓ સુરતથી પરત ફરતી વખતે 40 લાખ રોકડા સુરત છોડી ગયા હતા. આ નાણાં સુરક્ષિત બેંગ્લોર પહોંચાડવા માટે વેપારીએ આંગડિયા પેઢીનો સંપર્ક કર્યો. આ દરમિયાન ક્ષેત્રપાલ નામના શખ્સે આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી તરીકે ઓળખ આપી વેપારીને વિશ્વાસમાં લીધા અને 10 ટકા જેવું ઊંચું કમિશન માંગ્યું.
ઠગોએ પ્લાન મુજબ બેંગ્લોરમાં રાહુલ જૈનને પબ્લિક પ્લેસ પર બોલાવી 8 બંડલ આપ્યા અને ઉતાવળ કરાવી નોટો ન ગણવા મજબૂર કર્યા. જમાઈના 'ઓકે' કોલ મળતા જ સુરતમાં વેપારીએ 40 લાખ ઠગોને આપી દીધા. પરંતુ જ્યારે બેંગ્લોરમાં બંડલ ખોલવામાં આવ્યા, ત્યારે અસલી નોટોની વચ્ચે માત્ર કાગળની થપ્પીઓ નીકળતા વેપારીના હોશ ઉડી ગયા હતા.
મહિધરપુરા પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ કરી બીકાનેરના પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસની ટીમે 40 લાખમાંથી 35 લાખ રોકડા રિકવર કર્યા છે અને બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થયેલા 5 લાખ રૂપિયા ફ્રીઝ કરી દીધા છે. ડીસીપી રાઘવ જૈનના જણાવ્યા મુજબ, હાલ આ ગેંગનો માસ્ટરમાઈન્ડ 'મનોજ બિશ્નોઈ' ફરાર છે, જેની શોધખોળ તેજ કરી દેવામાં આવી છે.
આ ઘટના સુરતના વેપારીઓ માટે લાલબત્તી સમાન છે. કોઈપણ અજાણી વ્યક્તિ પર ભરોસો કરીને મોટી રકમના વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે. મહિધરપુરા પોલીસ હાલ માસ્ટરમાઈન્ડને પકડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ કરી રહી છે.
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