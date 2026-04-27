જામનગરમાં કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માતમાં 4 વર્ષની બાળકીનું મોત, દંપતી ઘાયલ
જામનગરના કાલાવડ નાકા બહારના વિસ્તારમાં અકસ્માતની ઘટના બની હતી. કારે બાઇકને ટક્કર મારતા બાઇકમાં સવાર એક ચાર વર્ષીય બાળકીનું મોત થયું હતું
Published : April 27, 2026 at 1:10 PM IST
જામનગર: જામનગરના કાલાવડ નાકા બહારના વિસ્તારમાં અકસ્માતની ઘટના બની હતી. પુરપાટ ઝડપે આવતી એક કારે બાઇકને ટક્કર મારતા બાઇકમાં સવાર એક ચાર વર્ષીય બાળકીનું મોત થયું હતું જ્યારે બાળકીના માતા-પિતાને ગંભીર ઇજા થતા સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.
જામનગરમાં કારે બાઇકને ટક્કર મારતા અકસ્માત
મળતી માહિતી અનુસાર, એક દંપતી પોતાની 4 વર્ષની દીકરી સાથે બાઇક પર પસાર થતું હતું ત્યારે જામનગરમાં કાલાવડ નાકા બહારના માર્ગ પર બેફામ ગતિએ દોડતી એક કારે તેમની બાઇકને અડફેટે લીધી હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બાઇક પર સવાર ત્રણેય વ્યક્તિઓ ફંગોળાયા હતા જેમાં માસૂમ બાળકીને ગંભીર ઇજા પહોંચતા તેનું મોત થયું હતું. ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકો એકઠા થઇ ગયા હતા અને અકસ્માતમાં ઘાયલ દંપતીને તાત્કાલિક સારવાર માટે જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ દંપતીની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે.
પરિવારમાં ભારે રોષ અને શોકની લાગણી
આ દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતા જ પરિવારજનો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. એકાએક વહાલસોયી દીકરી ગુમાવતા પરિવારમાં ભારે માતમ છવાયો છે. પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે કાર ચાલકની બેદરકારીને કારણે જ આ અકસ્માત સર્જાયો છે.
"કાર ચલાવનારની ભયંકર બેદરકારીએ અમારી માસૂમ બાળકીનો જીવ લીધો છે. જ્યાં સુધી આરોપી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે અને પોલીસ અમારી રજૂઆત યોગ્ય રીતે નહીં સાંભળે, ત્યાં સુધી અમે મૃતદેહ સ્વીકારીશું નહીં."— જાવેદ હસન સમા (મૃતકના પરિવારજન)
પરિવારજનોના રોષને જોતા જી.જી. હોસ્પિટલ પરિસરમાં પોલીસ કાફલો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. પરિવારની માંગ છે કે નશામાં કે બેફિકરાઈથી વાહન ચલાવનારાઓ સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હાલમાં પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી કાર ચાલકની અટકાયત કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
સમગ્ર મામલે સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.એમ.ડોડીયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને અકસ્માત સર્જનારની અટકાયત કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
