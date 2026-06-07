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સુરતમાં મોટી દુર્ઘટના, ETP પ્લાન્ટની સફાઇ કરવા ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના ઝેરી ગેસ ગૂંગળામણથી મોત

અંડરગ્રાઉન્ડ ETP પ્લાન્ટની ટેંક સાફ કરવા ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના ઝેરી ગેસની અસરથી મોત નીપજ્યા છે.

ETP પ્લાન્ટની સફાઇ કરવા ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના ઝેરી ગેસ ગૂંગળામણથી મોત
ETP પ્લાન્ટની સફાઇ કરવા ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના ઝેરી ગેસ ગૂંગળામણથી મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 2:10 PM IST

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સુરત: સુરતના ખાંડ બજાર વિસ્તારમાં રતિ જ્વેલર્સ ખાતે ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઇ હતી. અંડરગ્રાઉન્ડ ETP પ્લાન્ટની ટેંક સાફ કરવા ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના ઝેરી ગેસની અસરથી મોત નીપજ્યા છે. ચાર શ્રમિકોના મોત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ઝેરી ગેસની અસરથી 4 લોકોના મોત

બનાવની વિગત જોઇએ તો સુરતના ખાંડ બજાર વિસ્તારમાં રતિ જ્વેલર્સ ખાતે અંડરગ્રાઉન્ડ ETP પ્લાન્ટની ટેંક ચેમ્બરની સાફ સફાઇ કરવા માટે ચાર શ્રમિક નીચે ઉતર્યા હતા. અંદર રહેલા ઘાતક ઝેરી ગેસે આ ચારેય શ્રમિકોને પોતાના ભરડામાં લઇ લીધા હા. થોડી વારમાં જ તેઓ બેભાન થઇ ગયા હતા અને બહાર આવી શક્યા નહતા. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.

ફાયર ઓફિસરની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ઓક્સિજન કિટ અને અન્ય સુરક્ષા સાધનોની મદદથી ભારે જહેમત બાદ ચારેય શ્રમિકોને ટેંકની બહાર કાઢ્યા હતા અન તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ફરજ પર હાજર તબીબે ચારેયને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

સુરતમાં ઝેરી ગેસની અસરથી ચાર લોકોના મોત થયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, "સવારે 10:22 કલાકે તેમને કોલ મળ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ફાયરના જવાોએ ભારે જહેમત અને ઓક્સિજન કિટની મદદથી ચારેયને બહાર કાઢી તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા."

શ્રમિકોની સુરક્ષા સામે સવાલ

આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર ઔદ્યોગિક એકમોમાં શ્રમિકોની સુરશ્રા સામે સવાલ ઉભા કર્યા છે. ડેપ્યુટી ફાયર ઓફિસરના મતે આ વિસ્તાર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોપર્ટીમાં આવતો હોવાથી અહીં ફેક્ટરી એક્ટના કડક નિયમો લાગુ પડે છે.

પોલીસ દ્વારા ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

"અમે હાલ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. પ્રાથમિક તપાસમાં શ્રમિકોના મોત ઝેરી ગેસને કારણે થયા હોવાનું જણાય છે. આ મામલે જેની પણ બેદરકારી સામે આવશે, તેમની સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં મૃતકોના પરિવારજનોના નિવેદન લેવાની અને ટેકનિકલ તપાસની પ્રક્રિયા ચાલુ છે." આલોક કુમાર, DCP, સુરત શહેર પોલીસ

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TAGGED:

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