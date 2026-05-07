સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે પર આ 4 જગ્યાએ બ્લેક સ્પોટ જાહેર કરાયા, વાહન લઈને નીકળો તો સાવધાન
સુરેન્દ્રનગર આરટીઓ વિભાગ, સુરેન્દ્રનગર પોલીસ તંત્ર વિભાગ દ્વારા રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવેની ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : May 7, 2026 at 2:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. 1 વર્ષની અંદર ગુજરાત રાજ્યમાં 15,588 જેટલા અલગ અલગ સ્થળો ઉપર અકસ્માતો સર્જાયા છે. જેમાં 7,717 જેટલા લોકોના મોત નીપજ્યા. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો રાજકોટથી અમદાવાદ તરફ જતો હાઇવે છે તે અકસ્માતનો હાઇવે બન્યો હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે અને આ હાઇવેને હવે અકસ્માત સંભવિત ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
અમદાવાદ-રાજકોટ હાઇવે પર 4 બ્લેક સ્પોટ
હાલના તબક્કામાં રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે ઉપર વધુ પડતા અકસ્માતો સર્જાઇ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર આરટીઓ વિભાગ, સુરેન્દ્રનગર પોલીસ તંત્ર વિભાગ દ્વારા રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવેની ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ હાઇવે ઉપર આવેલા ચાર સ્થળોને બ્લેક સ્પોટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે ઉપર આવેલ પાણસિણા બોર્ડ, લીંબડી ઓવરબ્રિજ, બલદાણા ગામના પાટીયા પાસેનો હાઇવે, આપાગીગાના ઓટલા તરફ જતો હાઇવે અકસ્માત ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
કેવી રીતે જાહેર થાય છે બ્લેક સ્પોટ?
અકસ્માત ઝોન જાહેર કરતા પહેલા સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વિભાગ અને સુરેન્દ્રનગર આરટીઓ વિભાગ દ્વારા જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે તે અનુસાર એક સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આ સર્વેમાં એક જ સ્થળ ઉપર 10થી વધુ અકસ્માતો સર્જાયા હોય અને વારંવાર અકસ્માતો સર્જાતા હોય તેવા સ્થળોને અકસ્માત ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈવે ઉપર એવા ચાર સ્થળો મળ્યા છે કે જે અકસ્માત ઝોનમાં સામેલ હવે થઈ ગયા છે. રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે સરકાર દ્વારા 2000 કરોડથી વધુના ખર્ચે નવીનીકરણ તો કરાવવામાં આવ્યું જોકે અતિ વ્યસ્ત રહેતા આ હાઈવે પર અકસ્માતોની સંખ્યા વધી રહી છે. ત્યારે આ પણ એક ચિંતાનો વિષય છે એક જ હાઇવે ઉપર એક જ વર્ષમાં અલગ અલગ 100થી વધુ લોકોના અકસ્માતના કારણે મોત નીપજવા પામ્યા છે અને અંદાજિત 653 લોકોને ગંભીર ઇજાઓ પણ પહોંચી છે.
રાજકોટ-અમદાવાદ હાઇવે ઉપર ચાર બ્લેક સ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાંથી પસાર થતા વાહનચાલકોને ધ્યાનથી પસાર થવા માટે પણ પોલીસ વિભાગ દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર DySP પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે છે ત્યાં વધુ અકસ્માતો સર્જાય છે. એટલે ચાર જેટલા સ્થળોને બ્લેક સ્પોટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં આ સ્થળો ઉપર અકસ્માતોની સંખ્યા અટકાવી શકાય અને લોકોના જીવ બચાવી શકાય તે દિશામાં પોલીસ અને આરટીઓ વિભાગ દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું વાહન ચાલકો પણ પાલન કરે અને આ હાઇવે ઉપર જે જાહેર કરવામાં આવેલા બ્લેકસ્પોર્ટ છે ત્યાં વાહનો ધીમે ચલાવવા અને ખાસ કરીને નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
અકસ્માતોનું નિવારણ કરવા માટે આરટીઓ વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા સરકારને પણ આ મુદ્દે લેખિત જાણ કરવામાં આવી છે અને અગામી દિવસોમાં અકસ્માતો અટકે તે પ્રકારની જાગૃતતાના કાર્યક્રમો અને હાઇવે ઉપર અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોર્ડિંગ્સ, બેનરો લગાવવા વાહનોની સ્પીડ લિમિટ અંગે નિર્ણય કરવા, સ્પીડ બ્રેકરો મુકવા, તેમજ નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવતા તત્વો વિરોધમાં પગલાં ભરવા આ તમામ પ્રકારના સૂચનો સરકારમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અગામી દિવસોમાં આ સૂચનો ઉપર કામગીરી પણ કરવામાં આવશે અને હાઇવે ઉપર જે અકસ્માત ઝોન છે તેમાં ઘટાડો થાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.
અકસ્માતો વધવાના મુખ્ય કારણો
પોલીસ વિભાગ અને RTO વિભાગ અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા એક તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે. અકસ્માત વધવાના મુખ્ય કારણોમાં સૌથી વધુ ઓવર સ્પીડના કારણે અકસ્માતો સર્જાતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત નશાની હાલતમાં જ્યારે વાહન ચાલક પોતાનું વાહન ચલાવે ત્યારે તેની માનસિક અને શારીરિક ક્ષમતા સારી હોતી નથી જેને કારણે પણ અકસ્માતો સર્જાતા હોવાનું પણ તારણ સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ટ્રાફિક નિયમોના પાલનમાં કાર ચાલક હોય તો તે સીલ્ટ બેલ્ટનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા અને ટ્રુ વ્હીલર ચાલકો હેલ્મેટનો પણ ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા. જેને લઈને અકસ્માતોમાં જીવ જવાની પૂરી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌથી વધુ અકસ્માતો સાંજના સમય એટલે કે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં સર્જાતા હોવાનું પણ એક તારણમાં સામે આવ્યું છે.
RTO ઈન્સ્પેક્ટર એમ.ડી પટેલે જણાવ્યું કે, બ્લેક સ્પોટના જે જાહેર કરવામાં આવેલા સ્થળો છે તેની મુલાકાત કરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય તે માટે જે બ્લેક સ્પોટની જગ્યા છે ત્યાં સ્પીડ બ્રેકરો બેનરો અને ખાસ કરીને વિશેષ ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલના તબક્કામાં જિલ્લામાં અલગ અલગ નવ જેટલા બ્લેક સ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેની મુલાકાત કરવામાં આવી છે અને અકસ્માતો વધવાનું કારણ શું તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને અકસ્માતો ઘટે તે માટે નિવારણ કરવા અંગેની તજવીજ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના હાઇવે અત્યંત ખરાબ હોવાના કારણે પણ અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો થયા હોવાનું પણ અનુમાન છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માતો અટકે અને વાહનચાલકોના કિંમતી જીવ મોતમાં ન સમાય તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને વાહનચાલકોને પણ તંત્ર અને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાનું પાલન કરે અને વાહન ચલાવતી વખતે પોતાનું અને તેમની સાથે રહેલા લોકોનું સાવચેતીના ભાગ સ્વરૂપે ધ્યાન રાખે તે પ્રકારની પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
