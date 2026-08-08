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સુરેન્દ્રનગરના નગરા ગામે નદીમાં ન્હાવા પડેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત, 1નો બચાવ

મૃતક યુવકો રાજસ્થાન થી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નગરા ગામે સોલાર પ્લાન્ટમાં કામે આવ્યા હતાં,અને કામ પૂર્ણ કરી પરત રાજસ્થાન ફરવાના હતા.

નદીમાં ન્હાવા પડેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત
નદીમાં ન્હાવા પડેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 7:25 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 7:43 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના નગરા ગામે આવેલી ઉમઈ નદીમાં ચાર યુવકોના ડૂબી જવાથી મૃત્યું નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગી છે. તમામ મૃતક યુવકો રાજસ્થાનના અને જાટ પરીવારના હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સ્થાનિક તરવૈયાઓની ટીમ દ્વારા ચાર મૃતદેહોને બહાર કાઢી અને ત્યારબાદ પોલીસ વિભાગ અને તંત્રની ટીમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. તમામના મૃતદેહો મધ્ય રાત્રે સુરેન્દ્રનગરની હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતાં અને પોલીસે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

નદીમાં ન્હાવા પડેલા 4 રાજસ્થાની યુવકોના મોત (Etv Bharat Gujarat)

તમામ 4 મૃતકો રાજસ્થાનના રહેવાશી

  1. મોહનલાલ ચૌધરી, બાડમેર
  2. જીવારામ ચૌધરી (26 વર્ષ) જાલૌર
  3. રમેશકુમાર ચૌધરી (21 વર્ષ) જાલૌર
  4. ખુશારામ ચૌધરી (20 વર્ષ) ફલોદી

4 યુવકોનું ડૂબી જવાથી મોત, 1નો બચાવ

રાજસ્થાન થી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નગરા ગામે સોલાર પ્લાન્ટમાં કામે આવ્યા હતા અને તે દરમિયાન આ પ્રકારની ઘટના બનવા પામી. પાંચ જેટલા યુવકો એક સાથે ઉમય નદીમાં સતત બીજા દિવસે પણ નાહવા માટે પહોંચ્યા હતા એક દિવસ ગયા ત્યારે નદીના પાણીના નજીકના ભાગમાં નાહવા માટે પડ્યા હતા પરંતુ ત્યારબાદ બીજે દિવસે પણ આ પાંચ યુવકો નહાવા માટે ઉમય નદીમાં પડ્યા હતા, ત્યારે આ પાંચ મિત્ર મસ્તીએ ચડ્યા હતા અને પાણી ઉંડું હોવાથી તેમને ખ્યાલ ન આવ્યો અને પોતાની મસ્તીમાં જોતજોતામાં પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જોકે આ પૈકીના એક યુવક કાળુરામના બચાવ થયો છે, જ્યારે અન્ય ચાર યુવક મોતને ભેટ્યા છે.

આ અંગે તંત્રના અધિકારીઓને જાણ થતા તાત્કાલિક અને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ, એએસપી વૈદિકા બિહાની, વઢવાણ ડેપ્યુટી કલેકટર મેહુલ ભરવાડ, સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભાના નાયબ દંડક જગદીશ મકવાણા સહિતના આગેવાનો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા, અને આ અંગે જોરાવર નગર પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. મૃતકો તમામ રાજસ્થાનના હોવાનું સામે આવ્યા બાદ આ અંગે તેમના પરિવારજનોને પણ જાણ કરવામાં આવી.

કામ પૂર્ણ કરી રાજસ્થાન પરત ફરવાના હતા

મૃતકોમાં મોહન જાટ, જીવારામ જાટ, રમેશકુમાર જાટ, કુસારામ જાટ એમ કુલ તમામ 4 યુવકો રાજસ્થાનના રહેવાશી હતા તેમનું ડૂબવાના કારણે મૃત્યું નીપજ્યું છે. આ ઘટના બચી ગયેલા યુવક કાળું જાટે જણાવ્યું હતું કે, કાલે પણ આ તમામ મિત્રો સાથે આજ સ્થળ ઉપર નહાવા માટે આવ્યા હતા, પરંતુ તે દરમિયાન કોઈ જાનહાની નહોતી થઈ, પરંતુ આજે રાત્રિની ટિકિટ બુક હોય અને સુરેન્દ્રનગરમાં છેલ્લો દિવસ રોકાવાના હોવાના કારણે નદીમાં નહાવા આવ્યા હતાં. આ ચાર મિત્રો મસ્તી કરવા લાગ્યા હતા અને પાણીમાં ઊંડે જતા રહ્યા અને ત્યારબાદ પાણીમાં ગરકાવ થવા લાગ્યા અને ગ્રામજનો દ્વારા તેમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા ત્યારે તેમના મોત થઈ ગયા હતા.

મૃતક યુવકોના પરિવારજનોને કરાઈ જાણ

ઘટના સંદર્ભે મૃતક યુવકોના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવતા રાજસ્થાનથી સુરેન્દ્રનગર આવ્યા હતા અને નગરા ગામે સોલાર પ્લાન્ટમાં કામ કરતા હતા અને ત્યાં કામગીરી પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, કાલે સોમનાથ દર્શન કરી અને ત્યારબાદ રાજસ્થાન પરત જવાના હતા અને ટ્રેનની ટિકિટ પણ બુક કરાવવામાં આવી હતી, છેલ્લા દિવસે પાણીમાં નાહવાની મજા લેવા માટે નદીમાં પડ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. મધ્યરાત્રીએ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીએમ કરાવી અને મૃતદેહ સોપવા અંગે અને પરિવારજનોને સુરેન્દ્રનગર બોલાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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Last Updated : August 8, 2026 at 7:43 AM IST

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