સુરત પાંડેસરા GIDCમાં મોટી દુર્ઘટના, સુરક્ષા સાધન વિના ભૂગર્ભ ટાંકીમાં ઉતરેલા 4 લોકોના ગૂંગળામણથી મોત
સુરત પાંડેસરા GIDCમાં પારસ મિલમાં ભૂગર્ભ ટાંકી સાફ કરવા ઉતરેલા ચાર લોકોના મોત થયા હતા.
Published : March 10, 2026 at 10:31 AM IST
સુરત: સુરતમાં પાંડેસરા GIDCમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. પાંડેસરા GIDCમાં આવેલી પારસ મિલમાં સુરક્ષા સાધન વિના ટાંકીમાં ઉતરેલા 4 શ્રમિકોના મોત થયા છે. આ દુર્ઘટના બાદ પોલીસે મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટરની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ગૂંગળામણથી 4 લોકોના મોત
બનાવની વિગત જોઇએ તો સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી GIDCમાં પારસ મિલમાં ગૂંગળામણથી 4 લોકોના મોત થયા છે. પારસ મિલની ભૂગર્ભ ટાંકી સાફ કરવા એક શ્રમિક અંદર ઉતર્યો ત્યારે ઓક્સિજનના અભાવે તરત જ બેભાન થઇ ગયો હતો. આ શ્રમિકને બચાવવા માટે અન્ય ત્રણ લોકો એક પછી એક ટાંકીમાં ઉતર્યા હતા. જોકે, ટાંકીમાં પ્રસરેલા ઝેરી વાયુને કારણે ચારેય લોકો ત્યાં ફસાઇ ગયા હતા. મિલ સ્ટાફ દ્વારા તમામને તરત જ બહાર કાઢી નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સારવાર મળે તે પહેલા જ ચારેય યુવકના મોત થયા હતા.
મૃતક શ્રમિકોના નામ:
1. સોનુ કુમાર કમલેશ પાસવાન
2. દીપુ કુમાર ઉર્ફે અંકિત રવિન્દ્ર પાસવાન
3. સંદીપ કુમાર સંતોષભાઈ પાસવાન
4. મલેન્દ્ર પાસવાન
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, કોન્ટ્રાક્ટર વિનોદ ગુપ્તાએ શ્રમિકોને ટાંકીમાં ઉતારતા પહેલા ગેસ માસ્ક, સેફ્ટી બેલ્ટ કે વેન્ટિલેશન જેવી કોઈ જ પૂર્વતૈયારી કરી નહોતી. સુરક્ષાના નિયમોની ઘોર અવગણના અને આર્થિક લાભ ખાતર લેવાયેલા આ જોખમી નિર્ણયે ચાર પરિવારોના કુળદીપક બુઝાવી દીધા છે. આ ઘટનાને પગલે શ્રમિક વસાહતોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
તંત્રની કડક કાર્યવાહી:
"કોન્ટ્રાક્ટર વિનોદ ગુપ્તાની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવાયો છે. મિલ મેનેજમેન્ટના અન્ય કયા અધિકારીઓની આમાં સંડોવણી છે તેની તપાસ પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ તેજ કરવામાં આવી છે. શ્રમિકોના જીવ સાથે રમત કરનારા કોઈ પણને છોડવામાં આવશે નહીં." જે.આર.ચૌધરી, PI પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન
