કચ્છના સર ક્રીક વિસ્તારમાંથી 4 પાકિસ્તાની ઝડપાયા, BSFની મોટી કાર્યવાહી
ચ્છના સર ક્રીક વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઘુસણખોરી કરનાર 4 પાકિસ્તાની માછીમારોને BSF દ્વારા પકડીને અટકાયત કરવામાં આવી છે.
Published : October 25, 2026 at 5:02 PM IST
કચ્છ: ગુજરાતમાં કચ્છ બોર્ડર વિસ્તારથી વધુ એક વખત પાકિસ્તાની ઘુસણખોરો ઝડપાયાછે. કચ્છના સર ક્રીક વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઘુસણખોરી કરનાર 4 પાકિસ્તાની માછીમારોને BSF દ્વારા પકડીને અટકાયત કરવામાં આવી છે. ભારતીય સીમામાંથી એક ફિશિંગ બોટ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
ખાસ છે કે, દેશની સરહદની રક્ષા કરતા BSFના જવાનો દ્વારા સરક્રીક વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન 4 પાકિસ્તાનીઓ અને ફાઈબરની બોટ સાથે પકડાયા હતા. પકડાયેલા પાકિસ્તાની નાગરિકોની ઓળખ કાદિર થાઇમોર,મુહમ્મદ મુસા, અઝગર થાઇમોર, અહસાન જાટ તરીકે થઈ છે. પાકિસ્તાની માછીમારો ફિશિંગના બહાને ભારતીય જળસીમામાં ઘૂસ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હાલ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ઝડપાયેલા તમામ પાકિસ્તાની નાગરિકોની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
The Border Security Force has apprehended four Pakistani fishermen and seized one boat from Sir Creek area in Gujarat's Kutch district. The fishermen were caught last evening while illegally entering Indian waters: Officials https://t.co/splus7KuIw— ANI (@ANI) October 25, 2026
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ માછીમારો ગઈકાલે સાંજે ભારતીય જળસીમામાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કરતી વખતે પકડાયા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, કચ્છ સરહદે આવેલો સરક્રીક વિસ્તાર અત્યંત સંવેદનશીલ હોવાથી BSF દ્વારા આ વિસ્તારમાં સર્ચ હાથ ધરવામાં આવતું હોય છે. અઠવાડિયા અગાઉ પણ કચ્છના ક્રીક વિસ્તારમાંથી બોટ સાથે એક ઘુસણખોરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે અઠવાડિયા બાદ ફરીથી 4 પાકિસ્તાની માછીમારો બોટ સાથે પકડાયા છે.
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