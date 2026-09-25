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સુરત નજીક ગોઝારો અકસ્માત, કામરેજ હાઇવે પર ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં મહારાષ્ટ્રના 4 લોકોના મોત

મુંબઇથી શંખેશ્વર રાયજીના દર્શન કરવા માટે નીકળેલા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હતો જેમાં મહારાષ્ટ્રના ચાર લોકોના મોત થયા છે.

સુરત નજીક ગોઝારો અકસ્માત
સુરત નજીક ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 11:51 AM IST

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સુરત: કામરેજ નજીક એક્સપ્રેસ વે પર ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, મુંબઇથી શંખેશ્વર રાયજીના દર્શન કરવા માટે નીકળેલા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હતો જેમાં મહારાષ્ટ્રના ચાર લોકોના મોત થયા છે. આ અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો.

ડમ્પર પાછળ કાર ઘૂસી જતા અકસ્માત

સુરતના કામરેજ તાલુકાના દિગસ અને ધાતવા ગામની સીમમાંથી પસાર થતા એક્સપ્રેસ હાઇવે પર રૂવાડા ઊભા કરી દે તેવી ભયાનક દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, મુંબઇથી શંખેશ્વર રાયજીના દર્શન કરવા માટે નીકળેલી હેરિયર કાર (MH-01-EB-7113) પૂરઝડપે જઇ રહી હતી.

સુરત નજીક ગોઝારો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન, આગળ જઇ રહેલા ડમ્પર (DD-01-H-9094)માં અચાનક એર પ્રેશરની ગંભીર ટેકનિકલ સમસ્યા સર્જાતા ચાલકે ડમ્પરને અચાનક હાઇવે પર જ રોકી દીધુ હતું. પાછળથી પૂર ઝડપે આવી રહેલી હેરિયર કારના ચાલકની સમયસર બ્રેક ન લાગતા કાર સીધી જ ડમ્પરની પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઇ હતી.

સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક PSI ઈશ્વરસિંહ સિસોદિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ટક્કર એટલી શક્તિશાળી અને ભીષણ હતી કે હેરિયર કારનો આગળનો ભાગ અને છતનો હિસ્સો સંપૂર્ણપણે કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. કારમાં બેઠેલા મુસાફરો અંદર જ ફસાઈ ગયા હતા. અકસ્માતના આ ભયાનક દ્રશ્યને જોઈને હાઇવે પર દોડધામ મચી ગઈ હતી અને ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યા છે.

તપાસ દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો અને પ્રાથમિક વિગતો મુજબ મૃતકો અને સવાર લોકો મહારાષ્ટ્ર (મુંબઈ)ના વતની છે:

  • રાજીવ જીતેન્દ્ર જૈન (ડ્રાઇવર) – મુંબઈ
  • જયંતીલાલ ચુનીલાલ દોશી – મુંબઈ
  • પ્રવિણ જૈન – મુંબઈ
  • અન્ય એક અજાણ્યો વ્યક્તિ

ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ કાફલો,કામરેજ પોલીસ અને એક્સપ્રેસ વે પેટ્રોલિંગ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ક્રેનની મદદથી ક્ષતિગ્રસ્ત કારને બહાર કાઢી મૃતકોના પાર્થિવ દેહને કામરેજ CHC ખાતે પીએમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

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