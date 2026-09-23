રાજકોટમાં જન્મ-મરણના દાખલામાં ડખા, ધક્કા ખાઈ-ખાઈને કંટાળ્યા અરજદારો, લાખો નોંધ પેન્ડિંગ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં જન્મ-મરણના દાખલા માટે અરજદારોને 2 કલાક લાઈનમાં ઊભા રહ્યા બાદ પણ વારો નથી આવતો.
Published : September 23, 2026 at 9:59 PM IST
રાજકોટઃ મહાનગરપાલિકાની વધુ એક કામગીરી શહેરીજનો માટે માથાનો દુખાવા સમાન બન્યો છે. એક તરફ રાજ્ય સરકાર ડિજિટલ ઈન્ડિયાની વાતો કરે છે, બીજી તરફ RMCના જન્મ-મરણ વિભાગમાં 4 લાખ જેટલી મરણ નોંધ હજુ સુધી CRS પોર્ટલ પર ચડાવવામાં જ આવી નથી. જેના કારણે સામાન્ય નાગરિકોને જમીન-મકાનના વારસા, વીમા ક્લેમ અને આધારકાર્ડ સુધારા માટે ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. સવારે 8 વાગ્યાથી લાઈનમાં ઉભા રહેતા લોકોનો બે કલાક સુધી વારો આવતો નથી.
2 વર્ષે પણ કામ પૂરૂં ન થાય એટલી 4 લાખ નોંધ પેન્ડિંગ
રાજ્ય સરકારે 1 સપ્ટેમ્બર 2025થી CRS (Civil Registration System) પોર્ટલ કાર્યરત કર્યું છે. નિયમ મુજબ 2025 બાદની જ જન્મ-મરણની નોંધ માન્ય ગણાશે અને આધારકાર્ડમાં સુધારા માટે પણ હવે APK વેરિફિકેશન ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ CRS પોર્ટલની નોંધ જ માન્ય રહેશે. પરંતુ RMCની હાલત એવી છે કે, જૂની 4 લાખ મરણ નોંધ હજુ સુધી નવા પોર્ટલમાં ટ્રાન્સફર જ થઈ નથી.
જન્મ-મરણ વિભાગના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ પી.ડી. જોશી Etv Bharat સમક્ષ સ્વીકાર કર્યો કે, જન્મની એન્ટ્રી પૂરી થઈ ગઈ છે, પણ મરણની 4 લાખ એન્ટ્રી બાકી છે. આ કામ માટે રાત્રે 9 થી સવારે 9 સુધી એક ટીમને બેસાડવામાં આવી છે, છતાં ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં કામ પૂરું કરવાનો માત્ર પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે. એટલે કે એક વર્ષથી વધુ સમય લાગશે.
સવારે 8 વાગ્યાથી લાઈન, અધિકારીઓ આવે 11 વાગ્યે
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના જન્મ-મરણ વિભાગની મુલાકાત લીધી ત્યારે ત્યાં લાંબી કતારો જોવા મળી. અરજદારોનો આક્ષેપ છે કે, તેમને બે-બે કલાક સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે છે. અરજદારો એવો પણ આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે, અમે સવારથી લાઈનમાં ઉભા રહીએ છીએ, કર્મચારીઓનો આવવાનો સમય 10.30 વાગ્યાનો પણ કોઈ સમયસર આવતું નથી. 11 વાગ્યે કર્મચારીઓ આવીને કામ શરૂ કરે છે.
ડોક્યુમેન્ટના નામે હેરાનગતિ
જન્મ-મરણના દાખલાના કામ માટે આવતા અરજદારો મનપાની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમનો એવો પણ આક્ષેપ છે કે, જાણી જોઈને તેમને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. અરજદારોના આક્ષેપ મુજબ, જ્યારે વારો આવે ત્યારે ડોક્યુમેન્ટ ઘટે છે એમ કહીને બહાર કાઢવામાં આવે છે અને જ્યારે ફરીથી ડોક્યુમેન્ટ લઈને આવે ત્યારે ફરી લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે છે.
સિનિયર સિટીઝન માટે કોઈ વ્યવસ્થા નહીં
આ કામગીરીમાં સૌથી વધુ તકલીફ વરિષ્ઠ નાગરિકોને પડી રહી છે. કામગીરી માટે આવતા વરિષ્ઠ નાગરિકોનો આક્ષેપ છે કે, તેમના માટે કોઈ જ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવી. તેમના માટે અલગથી લાઈન નથી અને બેસવા જેવી પ્રાથમિક સુવિધાનો પણ અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. તેમનું એવું પણ કહેવું છેકે, ત્રણ ત્રણ ધક્કા ખાવા છતાં કામ નથી થતું.
આધારકાર્ડ વિભાગે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે કે 2025 બાદની જ નોંધ માન્ય ગણાશે, ત્યારે RMC પાસે 4 લાખ નોંધ પેન્ડિંગ છે. એટલે હજારો લોકોના વારસાઈ, મિલકત અને વીમાના કેસ અટવાશે. RMC રાત્રે ટીમ બેસાડવાની વાત કરે છે, પણ દિવસ દરમિયાન લોકોને પડતી હાલાકીનું શું? શું ઓક્ટોબર 2026 સુધી લોકોએ આમ જ ધક્કા ખાવાના રહેશે?
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