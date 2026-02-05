જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી પહેલા 4 કિલો ગાંજો ઝડપાયો, બે શખ્સની ધરપકડ
Published : February 5, 2026 at 4:39 PM IST
જૂનાગઢ: મહાશિવરાત્રીનો મેળો શરૂ થાય તે પહેલા જૂનાગઢ પોલીસે ગાંજા સાથે બે શખ્સની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસોમાં નશીલા પદાર્થનું વેચાણ વધતું હોય છે ત્યારે પોલીસે બાતમીના આધારે બે શખ્સને ગાંજા સાથે ઝડપી લીધા હતા.
મહાશિવરાત્રી પૂર્વે જૂનાગઢમાંથી ચાર કિલો ગાંજો પકડાયો
જૂનાગઢના દોલતપરા વિસ્તારમાં 4 કિલો 378 ગ્રામ વનસ્પતિ જન્ય કેનાબીસ એટલે કે ગાંજો ઝડપાયો છે. પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કેટલાક ઇસમ જૂનાગઢ શહેરના દોલતપરા વિસ્તારમાં નશાકારક વનસ્પતિજન્ય ગાંજાની હેરાફેરી અને તેનું વેચાણ કરવાનું એક નેટવર્ક ચલાવી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે તપાસ કરતા આ વિસ્તારમાંથી હિતેશ શાહ અને ઇકબાલ પઠાણને વનસ્પતિજન્ય ગાંજા સાથે ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
બનાવની વિગત આપતા સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ના PI આર.કે.પરમારે જણાવ્યું હતું કે પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, જૂનાગઢના નંદનવન વિસ્તારમાં રહેતો હિતેશ શાહ તેના એક્ટીવા મોટર સાઇકલ (GJ03 Dh 9134) પર 4 કિલો કરતા વધારે ગાંજા લઇને દોલતપરા વિસ્તારમાં આવેલા યુનુસ સુલતાનના મકાને જઇ રહ્યો છે. અહીં ગાંજો ખરીદવા ઇકબાલ પઠાણ આવે છે અને તે જૂનાગઢના જમાલવાડી વિસ્તારમાં રહે છે. પોલીસે દોલતપરા વિસ્તારમાં યુનુસ સુલતાનના મકાન નજીક ખાનગી વોચ ગોઠવી ઇકબાલ પઠાણ જેવો જ ગાંજો લેવા માટે પહોંચ્યો ત્યારે પોલીસે બન્ને ઇસમોને 4 કિલો 378 ગ્રામ વનસ્પતિ જન્ય ગાંજા સાથે રંગેહાથ પકડી પાડ્યા છે. આ ગાંજાની બજાર કિંમત 2 લાખ 18 હજાર 900 રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે. પોલીસે બન્ને શખ્સને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
