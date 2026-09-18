રાજ્યમાં 4 IPS, 6 SPSની બદલી; વાંચો કોને કઈ જગ્યાએ મળ્યું પોસ્ટિંગ?
હાલમાં જ IPS બનેલા વર્ષ 2023 અને 2024ની બેચના 4 IPS ઓફિસરને ASP તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Published : September 18, 2026 at 10:46 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગુજરાત પોલીસમાં એકસાથે 4 જેટલા IPS અને 6 SPSની બદલી કરવામાં આવી છે. હાલમાં જ IPS બનેલા વર્ષ 2023 અને 2024ની કેડરના 4 IPS અધિકારીઓને આસિસ્ટન્ટ સુપ્રરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
2023ના ગુજરાત બેચના IPS માનસી મીણાને વિરમગામ ડિવિઝનના ASP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 2023ના ગુજરાત બેચના IPS મૌસમ મહેતાને વાવ-થરાદના દિયોદર ડિવિઝનના ASP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ તરફ પ્રકાશ કુમાર કે જેઓ 2024ના ગુજરાત બેચના IPS અધિકારી છે તેમને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા ડિવિઝનના ASP તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે વર્ષ 2024ના ગુજરાત બેચના IPS કરણકુમાર પન્નાને દાહોદના લીમખેડા ડિવિઝનના ASP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાત પોલીસ સર્વિસના પણ છ જેટલા અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. વડોદરા શહેરમાં ટ્રાફિક DCP તરીકે ફરજ બજાવતા જે.આઈ. વસાવાને વડોદરા ખાતે SRPF કમાન્ડન્ટની ખાલી પડેલી જગ્યા પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જ્યારે એલ.બી. ઝાલાની સુરત SRPFમાં ખાલી રહેલી કમાન્ડન્ટની જગ્યા પર નિમણૂક કરવામાં આવી છે. એલ.બી. ઝાલા સુરત શહેરમાં એફ ડિવિઝનમાં DCP તરીકે કાર્યરત હતા.
એવી જ રીતે મહેસાણાના પોલીસ વડા તરીકે ફરજ બજાવતા ડી.એમ. ચૌહાણની પણ બનાસકાંઠા SRPFમાં કમાન્ડન્ટની ખાલી પડેલી જગ્યા પર નિયુક્તિ અપાઈ છે. જ્યારે પ્રકાશકુમાર રાવલ જે મહેસાણા SRPFમાં ફરજ બજાવતા હતા તેઓને દાહોદમાં SRPFમાં ખાલી પડેલી કમાન્ડન્ટની જગ્યા પર નિયુક્તિ આપવામાં આવી છે. તો પંચમહાલના SP બી.એલ. દેસાઈની ગોધરા SRPFમાં ખાલી રહેલી કમાન્ડન્ટની જગ્યા પર નિમણૂક આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત એચ.પી. જોશી કે જેઓ જૂનાગઢના SP તરીકે કાર્યરત હતા. તેમને રાજકોટ SRPFમાં ખાલી રહેલી કમાન્ડન્ટની પોસ્ટ પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
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