રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર, 4 IAS અધિકારીઓની બદલી, 3ને વધારાનો ચાર્જ; રાજકુમાર બેનિવાલ સુરતના નવા મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર
આ યાદીમાં સંજીવ કુમાર, રાજેશ મંજુ, રાજકુમાર બેનિવાલ, જેનુ દેવન, રેમ્યા મોહન, રચિત રાજ અને હર્ષિલ મીનાનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 5, 2026 at 11:38 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં એક મોટો ફેરફાર થયો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 7 IAS અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં સંજીવ કુમાર, રાજેશ મંજુ, રાજકુમાર બેનિવાલ, જેનુ દેવન, રેમ્યા મોહન, રચિત રાજ અને હર્ષિલ મીનાનો સમાવેશ થાય છે.
આ 3 અધિકારીઓને સોંપાઈ વધારાની જવાબદારી
1998ની બેચના IAS અધિકારી સંજીવ કુમાર, જેઓ મુખ્યમંત્રીના પ્રીન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે કાર્યરત છે તેઓને ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઈઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકેનો વધારાનો કાર્યભાર સોંપાયો છે.
2006ની બેચના IAS અધિકારી જેનુ દેવાન, જેઓ હાલ ફાયનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના સેક્રેટરી છે તેઓને મહેસૂલ વિભાગના કમિશ્નર તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો છે.
2007ની બેચના IAS અધિકારી રેમ્યા મોહન કે જેઓ હાલ મ્યુનિસિપાલિટી એડમિનિસ્ટ્રેશનના કમિશ્નર તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે તેઓને ગુજરાતના હાઉસિંગ એન્ડ નિર્મલ ગુજરાતના સચિવ તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો છે.
આ અધિકારીઓના થયા ટ્રાન્સફર
રાજ્યના રેવેન્યૂ ઈન્સ્પેક્શન કમિશ્નર તરીકે સેવા આપી રહેલા 2004ની બેચના IAS અધિકારી રાજેશ મંજુને સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ઑફ સ્ટેમ્પ્સ એન્ડ ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઑફ રજિસ્ટ્રેશન તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
રાજકુમાર બેનિવાલ, 2004ની બેચના IAS અધિકારી, જેઓ ગુજરાત નર્મદા વેલિ ફર્ટિલાઈઝર્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા તેમને સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ છે.
2014ની બેચના અધિકારી રચિત રાજને ટ્રાઈબલ ડેવલપમેન્ટના ડિરેક્ટર તરીકેની વધારાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. જોકે, શિડ્યૂલ કાસ્ટ વેલફેરના ડિરેક્ટરનો વધારાનો ચાર્જ તેમની પાસે રહેશે.
2021ની બેચના અધિકારી હર્ષિલ મીણાને મહેણાસાના DDO તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
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