"700 બેઠક બિનહરીફ થઈ તે લોકશાહીનું ચીરહરણ", જુઓ 4 દિવસના મેયર અને 25 વર્ષ પહેલાના મહિલા મેયર શું કહી રહ્યા છે
Published : April 22, 2026 at 6:04 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી છે ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 1982 થી લઈને આજે વર્ષો પછી પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જો કે ભાજપમાં મેયર પદેથી ઉતર્યા બાદ ફરી મેયર બન્યા હોય તેવો એક કિસ્સો છે. મહિલા પૂર્વ મેયર આજે પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે ત્યારે પક્ષના પ્રમુખ રહેલા અને પૂર્વ મેયર રહેલા નેતા સાથે પણ ETV BHARAT સાથે વાત કરી હતી.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે. આ ચૂંટણી બાદ શહેરને તેના 23મા મેયર મળશે. આ પ્રસંગે ભાવનગરના રાજકારણના બે વિશિષ્ટ ચહેરાઓ – માત્ર 4 દિવસ મેયર રહેલા અરુણભાઈ મહેતા અને 25 વર્ષ પહેલાં મેયર રહી ચૂકેલા તથા હાલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પારુલબેન ત્રિવેદી સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી.
30 વર્ષ પહેલાંના મહિલા મેયર ફરી મેદાનમાં
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વર્તમાન ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે તખતેશ્વર વોર્ડમાંથી પૂર્વ મેયર પારુલબેન ત્રિવેદીને ટિકિટ આપી છે. પારુલબેને પોતાની સફર વિશે જણાવ્યું કે:
- તેઓ 1999 થી 2000 દરમિયાન ભાવનગરના 10મા અને શહેરના બીજા મહિલા મેયર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
- તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન બોરતળાવ અને ગંગાજળિયા તળાવને ઊંડા ઉતારવાના મહત્વના કાર્યો થયા હતા.
- રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે તેઓ મેયર હતા ત્યારે ભાજપમાં હતા, પરંતુ હાલ તેઓ કોંગ્રેસ તરફથી 5મી વખત ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેઓ અગાઉ 3 વખત નગરસેવક તરીકે ચૂંટાઈ ચૂક્યા છે.
અરુણભાઈ મહેતા: સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી બનેલા '4 દિવસના મેયર'
સીપીએમ (CPM) પક્ષના અગ્રણી નેતા અરુણભાઈ મહેતાનો કિસ્સો ભાવનગરના ઈતિહાસમાં અજોડ છે. 1989માં કોંગ્રેસના આંતરિક વિખવાદને કારણે મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.
"સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશથી હું મેયર બન્યો હતો, પરંતુ જનતાની સ્પષ્ટ બહુમતી ન હોવાથી નૈતિકતાના ધોરણે હું માત્ર 4 દિવસ જ પદ પર રહ્યો હતો." - અરુણભાઈ મહેતા
"મેયર પદ હવે માત્ર શોભાના ગાંઠિયા જેવું"
અરુણભાઈ મહેતાએ વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિ પર આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે:
- સત્તાનું કેન્દ્રીયકરણ: પહેલા મેયર શહેરના વિકાસની બ્લૂ-પ્રિન્ટ તૈયાર કરતા, જ્યારે હવે તમામ નિર્ણયો પક્ષના કાર્યાલયથી લેવાય છે. મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી માત્ર નામ પૂરતા રહી ગયા છે.
- બિનહરીફ બેઠકો પર સવાલ: રાજ્યમાં 700 જેટલી બેઠકો બિનહરીફ થઈ તે લોકશાહીનું ચીરહરણ છે. પોલીસ અને સત્તાના જોરે વિપક્ષોને બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે.
- EVM અંગે આશંકા: તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો લોકોમાં આટલો રોષ હોવા છતાં ભાજપ જીતે, તો સમજવું કે EVMમાં ગરબડ થઈ છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અત્યાર સુધીના મેયરની યાદી
|ક્રમ
|મેયરનું નામ
|કાર્યકાળ
|1
|રમણીકભાઈ પંડ્યા
|1982 - 1984
|2
|રમણીકભાઈ પંડ્યા
|1985 - 1987
|3
|જયંતભાઈ પટેલ
|1987 - 1989
|4
|અરુણભાઈ મહેતા
|26/06/1989 થી 03/07/1989
|5
|ભુપેન્દ્રસિંહ રાયજાદા
|1989 - 1990
|6
|ગિરધરભાઈ પડાયા
|1995 - 1996
|7
|ચીમનભાઈ યાદવ
|1996 - 1997
|8
|વિભાવરીબેન દવે (પ્રથમ મહિલા)
|1997 - 1998
|9
|સનતભાઈ મોદી
|1998 - 1999
|10
|પારુલબેન ત્રિવેદી
|1999 - 2000
|11
|મહિપતસિંહ ગોહિલ
|2000 - 2003
|12
|નરેન્દ્ર ચાવડા
|2003 - 2005
|13
|મેહુલભાઈ વડોદરિયા
|2005 - 2007
|14
|રીનાબેન શાહ
|2007 - 2009
|15
|પી. સી. બારૈયા
|21/12/2009 થી 30/12/2009
|16
|નિમુબેન બાંભણીયા
|2009 - 2010
|17
|સુરેશભાઈ ધાંધલીયા
|2010 - 2013
|18
|બાબુભાઇ સોલંકી
|2013 - 2015
|19
|નિમુબેન બાંભણીયા
|2015 - 2018
|20
|મનહર મોરી
|2018 - 2020
|21
|કીર્તિબાળા દાણીધરીયા
|2021 - 2023
|22
|ભરતભાઇ બારડ
|2023 - 2026