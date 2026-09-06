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રાજકોટના દહીસરડા ગામે કાળજુ કંપાવનારી ઘટના, ચેકડેમમાં ન્હાવા પડેલા 4 બાળકોના ડૂબી જતા મોત

સાંજે બાળકો ઘરે ન આવતા પરિવારજનોએ શોધખોળ શરૂ કરી. ચેકડેમ પાસે ચારેયના કપડાં અને ચપ્પલ પડેલા જોઈને જ પરિવારના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ.

રાજકોટમાં 4 બાળકો ડૂબ્યા
રાજકોટમાં 4 બાળકો ડૂબ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 12:49 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના દહિસરડા ગામે સાતમ-આઠમના તહેવારની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ છે. રાજકોટના પડધરી તાલુકામાં આવેલા દહીસરડા ગામમાં પાટ હનુમાન મંદિરની પાછળના ચેકડેમમાં 4 બાળકોના ડૂબી જતા કરુણ મોત થયા હતા. ચેકડેમ પાસે બાળકોના કપડા મળતા ગામલોકોએ તેમાં તપાસ કરતા બે બાળકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. બાદમાં ફાયર વિભાગ અને પોલીસને જાણ કરતા મોડી રાત સુધીમાં કુલ 4 મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા.

5 સપ્ટેમ્બર શનિવારના દિવસ બપોરના સમયે દહિસરડા ગામે એક જ શાળામાં ભણતા ત્રણ મિત્રો તથા જન્માષ્ટમીનો તહેવાર મનાવવા જામનગરના ધ્રોલથી મામાના ઘરે આવેલો ભાણેજ મળીને, ચારેય મિત્રો ગામના પાટવાળા હનુમાન મંદિર પાછળ આવેલા ચેકડેમમાં ન્હાવા માટે ગયા હતા. ગરમી હતી એટલે થોડી મસ્તી કરીને પાછા આવવાનું વિચાર્યું હશે. પણ ચેકડેમના ઊંડા પાણીએ તેઓ ગરકાવ થઈ ગયા. મૃતક બાળકોની ઉંમર 12થી 15 વર્ષની વચ્ચે હતી.

રાજકોટમાં 4 બાળકો ડૂબ્યા
રાજકોટમાં 4 બાળકો ડૂબ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સાંજે બાળકો ઘરે ન આવતા પરિવારજનોએ શોધખોળ શરૂ કરી. ચેકડેમ પાસે ચારેયના કપડાં અને ચપ્પલ પડેલા જોઈને જ પરિવારના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ. ગ્રામજનોએ પાણીમાં તપાસ કરતા બે બાળકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા. તરત જ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી. ફાયરની ટીમ ફાયર ફાઈટર સાથે ઘટના સ્થળે દોડી આવી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.

અંધારું થઈ ગયું હતું, પાણી ઊંડું હતું. ફાયર જવાનોએ 8 કલાક સુધી સતત જહેમત ઉઠાવી. રાત્રિના 11.30 વાગ્યે આખરે ચોથા બાળકનો મૃતદેહ બહાર આવ્યો ત્યારે ત્યાં ઉભેલા સૌની આંખો રડી પડી. ચારેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા.

આજે સવારે જ્યારે દહિસરડા ગામમાં એક સાથે ત્રણ બાળકોની અંતિમયાત્રા નીકળી ત્યારે આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું. એક જ શેરીમાંથી ત્રણ અર્થીઓ એક સાથે નીકળતા જોઈને પથ્થર દિલ પણ પીગળી ગયા હતા. માતાઓનું કલ્પાંત, પિતાઓની આંખોમાં આંસુ અને ગામના લોકોના મુખે એક જ વાત - "ભગવાને બહુ ખોટું કર્યું." જ્યારે મામાના ઘરે ફરવા આવેલા માસૂમ વંશિતની અંતિમયાત્રા તેના વતન ધ્રાંગડા ગામે નીકળશે.

ઘટના અંગે મેટોડા પોલીસ સ્ટેશનના PI મહાવીરસિંહ પરમારે ETV Bharat સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે,"ગઈકાલે સાંજે અમને જાણ થઈ હતી કે પડધરી તાલુકાના દહિસરડા આજી ગામે ચેકડેમમાં 4 બાળકો ડૂબ્યા છે. અમારી ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક જ શેરીમાં રહેતા 3 બાળકો અને જામનગરના ધ્રોલથી મામાના ઘરે ફરવા આવેલો તેનો ભાણેજ મળી 4 બાળકો બપોરના સમયે ન્હાવા ગયા હતા, જ્યાં ડૂબી જવાથી તેમના મોત થયા છે. ફાયર વિભાગની મદદથી 8 કલાકની જહેમત બાદ રાત્રે 11.30 વાગ્યે ચારેય મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. મૃતદેહોને PM માટે ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."

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TAGGED:

દહીસરડા ચેકડેમ
DAHISARDA CHECKDAM
4 CHILDREN DROWNED IN RAJKOT
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RAJKOT CHILDREN DROWNED

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