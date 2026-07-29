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રાજકોટ રૂખડિયાપરા હત્યા કેસ: ચા પીવાના બહાને બોલાવી યુવકની હત્યા કરનાર 4 આરોપી ઝડપાયા

રાજકોટના રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં પ્રેમ સંબંધના મનદુઃખને કારણે યુવકની હત્યા કેસમાં પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ મોટી સફળતા મેળવી છે.

રાજકોટ રૂખડિયાપરા હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા હતા
રાજકોટ રૂખડિયાપરા હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 7:10 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં પ્રેમ સંબંધના મનદુઃખને કારણે યુવકની હત્યા કેસમાં પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે ચા પીવાના બહાને યુવકને બોલાવીને હત્યા કરનારા ચાર આરોપીઓને દબોચી લીધા છે જેમાં એક સગીરનો પણ સમાવેશ થાય છે. પોલીસે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રાજકોટમાં હત્યાના 4 આરોપી ઝડપાયા

બનાવની વિગત જોઇએ તો રાજકોટના રૂખડિયાપરા ફાટક પાસે રહેતા 23 વર્ષીય ઉમંગ રણજીતભાઇ જીખલિયાને તેના મિત્ર નાઝીરે ચા પીવાના બહાને ઘરેથી બોલાવ્યો હતો. બાદમાં જૂના રેલવે સ્ટેશન નજીક નાઝીર, આસિફ અને અન્ય બે મિત્રોએ મળીને ધોકા અને પાઈપ વડે ઉમંગ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ઘાયલ હાલતમાં ઉમંગને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

રાજકોટ રૂખડિયાપરા હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે આ ઘટના બાદ તપાસ હાથ ધરી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આ હુમલામાં સામેલ ચારેય આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી અને તેમની પાસેથી હત્યામાં વપરાયેલા ધોકા અને પાઇપ પણ કબજે કર્યા હતા. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઉમંગનો નાઝીરની બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને જેને કારણે આ કાવતરૂં ઘડવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

સગીર આરોપીને બાલ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવશે જ્યારે અન્ય 3 આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવશે.પોલીસ હવે આરોપીઓના મોબાઈલ, CDR અને આ કેસમાં અન્ય કોઈ સામેલ છે કે કેમ તેની પણ તપાસ કરી રહી છે.

આ ઘટનાને લઇને રાજકોટના ACP આર.એસ.બારીઆએ જણાવ્યું હતું કે, "રૂખડિયાપરા હત્યા કેસમાં 4 આરોપીઓની અટકાયત કરી છે જેમાં મુખ્ય આરોપી નઝીર સહિત અન્ય 2નો સમાવેશ થાય છે. એક આરોપી સગીર વયનો છે. તમામને કસ્ટડીમાં લઇને વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે."

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RAJKOT MURDER ACCUSED ARREST
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RAJKOT MURDER ACCUSED ARREST

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