દાહોદમાં આંગડીયા પેઢીના કર્મચારી પાસેથી 1.46 કરોડની લૂંટનો મામલો, પોલીસે ફિલ્મીઢબે પીછો કરીને 4ને દબોચ્યા
દાહોદમાં ગત 26 મેના રોજ આંગડીયા કર્મચારીઓ સાથે થયેલી 1.46 કરોડની લૂંટ મામલે પોલીસ 4 લૂંટારૂને દોબચ્યા છે.
Published : May 31, 2026 at 9:51 AM IST
દાહોદ: આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીઓને 26 મેના રોજ માર મારી 1.46 કરોડની લૂંટ મામલે પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે, પોલીસે 4 આરોપીની ધરપકડ કરી 1.35 કરોડ રીકવર કર્યા છે.
દાહોદના ગૌશાળા વિસ્તારમાં આવેલી બાબુલાલ કાંતિલાલ આંગડિયાના કર્મચારીઓ ગત 26 મેના રોજ બે થેલામાં 1.41 કરોડ રોકડા અને 5 લાખની કિંમતના દાગીનાના બે પાર્સલ લઈને જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન અનાજ માર્કેટમા બે બાઇક ઉપર આવેલા લૂંટારાઓએ કર્મચારીઓને આંતરી માર મારી બંને થેલાની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ મામલે દાહોદ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસ લૂંટારાઓને ઝડપી પાડવા સક્રિય બની હતી.
બાઈકમાં ભાગી રહેલા લૂંટારૂ પોલીસની ગાડી સાથે અથડાયા
દાહોદ એલસીબી, એસઓજી એ ડિવિઝન, દાહોદ ગ્રામ્ય અને કતવારા પોલીસ એમ અલગ-અલગ પોલીસની ટીમો નેત્રમ કમાન્ડ કંટ્રોલના સીસીટીવી હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે પોલીસ ટીમો સક્રિય બની હતી, તે દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ માહિતી મળી હતી કે, લૂંટારૂઓ ધામરડા થઈને જાલત તરફ ભાગ્યા છે. જેના આધારે પોલીસે નાકાબંધી કરી આડશ કરી હતી, તે દરમિયાન બાઇક લઈને આવેલા ઇસમો પોલીસની ગાડી સાથે અથડાયા હતા. જેને પગલે ત્રણેય ઇસમો ઇજાગ્રસ્ત થતા પોલીસે સારવાર હેઠળ ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
લૂંટકાંડમાં સામે 4 આરોપી ઝડપાયા, 4 ફરાર
આ લૂંટકાંડમાં કુલ આઠ લોકોના નામ સામે આવ્યા હતા, તેમજ આરોપીઓએ છુપાવેલા લૂંટના રૂપિયામાંથી 1.35 કરોડ રીકવર કર્યા હતા . આ ઉપરાંત પલ્સર બાઇક કબ્જે કરી કુલ 4 આરોપીની ધરપકડ કરી છે, તેમજ અન્ય ફરાર 4 આરોપીની ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કરી બાકીના મુદ્દામાલની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.
1.35 કરોડનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો
દાહોદ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આંગડિયા પેઢીના કર્મચારીઓને માર મારી 1.46 કરોડના મુદ્દામાલની લૂંટ મામલે પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં 3 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓએ પોલીસની ગાડી સાથે બાઇક અથડાતા ત્રણેય ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. જેથી સારવાર હેઠળ રખાયા બાદ અટક કરવામાં આવી. આ સિવાય કુલ આઠ લોકોના નામ સામે આવ્યા છે, જેમાં 6 જણા ઘટના સ્થળે લૂંટ કરવામાં સામેલ હતા તેમજ અન્ય બે જણા રેકી કરવામાં મદદગારી કરી હતી. એમ કુલ આઠ આરોપીના નામ સામે આવ્યા છે, જેમાં કુલ 4 આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને 1.35 કરોડનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્.યો બાકીના ફરાર આરોપીઓની ધરપકડ અને તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. આ આરોપીઓને મદદ કરનાર વ્યક્તિ સામે પણ પોલીસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.