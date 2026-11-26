રાજકોટ: શાળાઓ ખુલતાંની સાથે જ સ્કૂલ-કૉલેજોમાં ફાયર ટીમો દ્વારા સઘન ચેકિંગ, 399 પાસે ફાયર NOC નહીં!
8 ફાયર ટીમોનું સઘન ચેકિંગ, NOC વિના શાળા બંધ કરાવવા શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરાશે
Published : November 26, 2026 at 5:21 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં ફાયર સેફટીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. શહેરની 399 શાળાઓ અને કોલેજોની ઇમારતો પાસે ફાયર NOC ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. આજથી શાળાઓ શરૂ થતાની સાથે જ ફાયર વિભાગ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ માટે શહેરના 8 ફાયર સ્ટેશનની અલગ-અલગ 8 ટીમો શાળાઓ અને કોલેજોમાં તપાસ માટે જશે. જે શાળા-કોલેજો પાસે ફાયર NOC નહીં હોય તેમને તે મેળવવી ફરજિયાત રહેશે અને NOC વિનાની સંસ્થાઓ સામે શાળા બંધ કરાવવા માટે શિક્ષણ વિભાગને જાણ કરવામાં આવશે.
ફાયર વિભાગે સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે કે શાળા સંચાલકોએ ફાયર સેફટીના તમામ સાધનો વર્કિંગ કન્ડિશનમાં એટલે કે સંપૂર્ણપણે ચાલુ હાલતમાં કરી નાખવા પડશે અને ત્યારબાદ જ શાળા શરૂ કરવાની રહેશે. જે જગ્યાએ ફાયર સેફટીના સાધનો નહીં હોય અથવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન જણાશે, ત્યાં કાયદેસરની તમામ પ્રકારની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ મામલે ઇન્ચાર્જ ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત દવેએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં અલગ-અલગ પ્રકારની બિલ્ડિંગોને મળીને કુલ 2,300થી વધુ નોટિસો આપવામાં આવી છે. આ નોટિસો એવી ઇમારતોને ફટકારવામાં આવી છે, જ્યાં ફાયર સેફટીના સાધનો અપૂરતા છે અથવા તો જરૂરી નિભાવણીના અભાવે બંધ હાલતમાં છે.
તેમણે જણાવ્યું કે કેટલીક ઇમારતોમાં ફાયર સેફટીના સાધનો તો ઉપલબ્ધ હોય છે, પરંતુ ફાયર એક્સટીંગ્યુશર રિફિલિંગ કરવાના બાકી હોય, પાણીનો વાલ્વ કે મોટર જામ થઈ ગયા હોય અથવા ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગમાં કોઈ ખામી સર્જાઈ હોય તેવી બાબતો ધ્યાને આવતા આ નોટિસો આપવામાં આવી છે. નિયમ મુજબ તમામ જરૂરી અને કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી પણ તેમણે આપી છે.
કુલ 2,300થી વધુ નોટિસો પૈકી લગભગ 350થી 400ની આસપાસ એટલે કે 399 જેટલી શાળાઓ અને કોલેજોનો સમાવેશ થાય છે. શાળાઓ શરૂ થઈ રહી હોવાથી ફાયર વિભાગ દ્વારા શાળા સંચાલકોને ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે. રાજકોટના 8 ફાયર સ્ટેશન પર આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે.
8 ફાયર સ્ટેશનની અલગ-અલગ ટીમો શહેરની શાળાઓ અને કોલેજોમાં જઈને સઘન ચેકિંગ કરશે. ફાયર વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે જે શાળાઓ પાસે ફાયર NOC નથી, તે શાળાઓ માટે ફાયર NOC લેવી ફરજિયાત કરવામાં આવી છે. જે જગ્યાએ ફાયર સેફટીના સાધનો નહીં હોય ત્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી ઉપરાંત આવી શાળાઓ કે કોલેજોને બંધ રાખવા માટે શિક્ષણ વિભાગ અને સંબંધિત ઉપલી કચેરીઓને પણ સત્તાવાર જાણ કરવામાં આવશે.Conclusion:ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં રાજ્યભરમાં ફાયર સેફટીને લઈને તંત્ર સતર્ક બન્યું છે ત્યારે રાજકોટ ફાયર વિભાગની આ કાર્યવાહીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને શાળા સંચાલકોએ તાત્કાલિક ફાયર સેફટીના સાધનો કાર્યરત કરવા અને NOC મેળવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.
શહેરમાં અલગ-અલગ પ્રકારની બિલ્ડિંગોને મળીને કુલ 2,300થી વધુ નોટિસો આપવામાં આવી છે. આ નોટિસો એવી ઇમારતોને ફટકારવામાં આવી છે, જ્યાં ફાયર સેફટીના સાધનો અપૂરતા છે અથવા તો જરૂરી નિભાવણીના અભાવે બંધ હાલતમાં છે.કેટલીક ઇમારતોમાં ફાયર સેફટીના સાધનો તો ઉપલબ્ધ હોય છે, પરંતુ ફાયર એક્સટીંગ્યુશર રિફિલિંગ કરવાના બાકી હોય, પાણીનો વાલ્વ કે મોટર જામ થઈ ગયા હોય અથવા ઇલેક્ટ્રિક વાયરિંગમાં કોઈ ખામી સર્જાઈ હોય તેવી બાબતો ધ્યાને આવતા આ નોટિસો આપવામાં આવી છે.
399 શાળા-કૉલેજો પાસે NOC નહીં
ઉનાળુ વેકેશન બાદ શાળાઓ ફરી શરૂ થતાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ દ્વારા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટી અંગે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. શહેરની શાળા, કોલેજ અને કોચિંગ ક્લાસીસમાં આગ જેવી દુર્ઘટના સમયે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફની સુરક્ષા જળવાઈ રહે અને પ્રાથમિક સ્તરે આગ પર કાબૂ મેળવી શકાય તે માટે ફાયર વિભાગે આગોતરી તૈયારીના ભાગરૂપે આ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
મહત્વનું છે કે, આ ચેકિંગ પહેલા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગ દ્વારા શહેરની અંદાજે 399 જેટલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ફાયર સેફ્ટીના નિયમોના પાલન અને જરૂરી સાધનોની વ્યવસ્થા અંગે નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી. જેમાં શાળા, કોલેજ અને ખાનગી કોચિંગ ક્લાસીસના સંચાલકોને ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વસાવવા, તેને કાર્યરત રાખવા અને ફાયર વિભાગનું એનઓસી મેળવવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. નોટિસ આપ્યા બાદ હવે સંસ્થાઓ દ્વારા તેનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે સ્થળ પર જઈને તપાસની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ તપાસ અભિયાનના ભાગરૂપે આજે રાજકોટના વોર્ડ નંબર 17માં આવેલી શ્રી જ્ઞાનધારા વિદ્યામંદિર ખાતે ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન શાળામાં ફાયર સેફ્ટીને લગતા તમામ સાધનો સુવ્યવસ્થિત અને કાર્યરત હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર, હોઝ રીલ, ફાયર એલાર્મ સહિતના સાધનો યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવેલા હતા અને તે કાર્ય કરી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સાથે જ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે, શાળા પાસે ફાયર વિભાગનું માન્ય એનઓસી પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે, શાળા દ્વારા ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ અંગે ફાયર વિભાગના ઓફિસર પરેશ ચુડાસમાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટના વોર્ડ નંબર 17માં કુલ 18 જેટલી શાળાઓ આવેલી છે. આ તમામ શાળાઓમાં તબક્કાવાર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે, વોર્ડ 17ની 18 શાળાઓ પૈકી 4 શાળાઓને અગાઉ ફાયર સેફ્ટી સંબંધિત એનઓસી મેળવવા અંગે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જે શાળાઓ પાસે એનઓસી નથી, તેમને નિયમોનું પાલન કરીને વહેલી તકે એનઓસી મેળવી લેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.
પરેશ ચુડાસમાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય છે, ત્યારે આગ જેવી કટોકટીની સ્થિતિ સર્જાય તો વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી શકાય અને આગ પર પ્રાથમિક નિયંત્રણ મેળવી શકાય તે માટે જરૂરી સાધનોની વ્યવસ્થા હોવી અત્યંત જરૂરી છે. આ જ હેતુથી ફાયર વિભાગ દ્વારા દરેક શાળામાં સાધનોની ઉપલબ્ધતા, તેની કાર્યક્ષમતા અને એનઓસીની સ્થિતિની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ફાયર વિભાગ દ્વારા આજે વોર્ડ નંબર 17ની તમામ 18 શાળાઓમાં ચેકિંગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. તપાસનો મુખ્ય હેતુ એ ચકાસવાનો છે કે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં, સાધનો યોગ્ય રીતે કાર્યરત છે કે નહીં અને જરૂરી એનઓસી લેવામાં આવ્યું છે કે નહીં. જો કોઈ શાળામાં ખામી કે ઉણપ જણાશે, તો તેને તાત્કાલિક દૂર કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવશે અને નિયમોનું પાલન નહીં કરનાર સંસ્થાઓ સામે નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા એ તેમની પ્રાથમિકતા છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન થાય તે માટે આગામી દિવસોમાં પણ શહેરના અન્ય વોર્ડની શાળાઓમાં તપાસની કામગીરી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. વાલીઓ પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે, શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા મજબૂત હોય, જેથી તેમના બાળકો સુરક્ષિત વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરી શકે.
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