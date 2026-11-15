દિવાળીના તહેવારમાં અમદાવાદમાં આગના 364 બનાવ, 70 ટકા ફટાકડાના કારણે; ફાયર વિભાગને 1,603 ઈમરજન્સી કોલ
5 નવેમ્બરથી 14 નવેમ્બર 2026 દરમિયાન અમદાવાદ ફાયર વિભાગને વિવિધ પ્રકારની ઈમરજન્સીના કુલ 1,603 કોલ મળ્યા હતા.
Published : November 15, 2026 at 9:10 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન અમદાવાદમાં ફટાકડાની આતશબાજી વચ્ચે આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. વાઘબારસથી લાભપાંચમ સુધીના 10 દિવસમાં શહેરમાં આગ લાગવાના કુલ 364 બનાવો નોંધાયા હતા. તેમાંથી અંદાજે 70 ટકા એટલે કે 255 જેટલા બનાવો ફટાકડાના કારણે બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 5 નવેમ્બરથી 14 નવેમ્બર 2026 દરમિયાન અમદાવાદ ફાયર વિભાગને વિવિધ પ્રકારની ઈમરજન્સીના કુલ 1,603 કોલ મળ્યા હતા. તહેવારો દરમિયાન આગની ઘટનાઓથી લઈને રેસ્ક્યૂ, એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય કામગીરીમાં ફાયર વિભાગના જવાનો સતત ખડેપગે રહ્યા હતા.
ફટાકડાના કારણે આગના 255 જેટલા બનાવ
દિવાળીના દિવસોમાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફટાકડાના તણખા પડવા સહિતનાં કારણોસર આગ લાગવાના બનાવો બન્યા હતા. ફાયર વિભાગને મળેલા કુલ 364 ફાયર કોલમાંથી અંદાજે 255 કોલ ફટાકડાના કારણે લાગેલી આગને લગતા હતા. ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ કોલ મળતાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી કરી હતી. તહેવારો દરમિયાન રહેણાક વિસ્તારો, દુકાનો અને અન્ય સ્થળોએ આગની ઘટનાઓને પહોંચી વળવા ફાયર વિભાગની ટીમો સતત કાર્યરત રહી હતી.
એમ્બ્યુલન્સના 395 અને રેસ્ક્યૂના 41 કોલ
આગની ઘટનાઓ ઉપરાંત ફાયર વિભાગની અન્ય ઈમરજન્સી સેવાઓ પણ સક્રિય રહી હતી. 10 દિવસમાં મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લોકો અને અબોલ જીવોને બચાવવા માટે 41 રેસ્ક્યૂ કોલ મળ્યા હતા. જ્યારે તબીબી ઈમરજન્સીના કિસ્સામાં ફાયર વિભાગની એમ્બ્યુલન્સ સેવાને 395 કોલ મળ્યા હતા. આ કોલના આધારે દર્દીઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
સૌથી વધુ 679 ડેડબોડી કોલ નોંધાયા
આ સમયગાળા દરમિયાન ફાયર વિભાગને સૌથી વધુ 679 ડેડબોડી કોલ મળ્યા હતા. આ કોલમાં ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ મૃતદેહોને બહાર કાઢી હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની કામગીરી કરી હતી. આ ઉપરાંત શહેરમાં તહેવારો દરમિયાન સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા 114 સ્થળોએ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. VIP મૂવમેન્ટ અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને 10 ASL VIP ફાયર સેફ્ટી મીટિંગ પણ યોજાઈ હતી.
DFO સ્વસ્તિક જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ કુલ 1,603 કોલ
ફાયર વિભાગના DFO સ્વસ્તિક જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ, 5થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન વાઘબારસથી લાભપાંચમ સુધીના 10 દિવસમાં ફાયર વિભાગને કુલ 1,603 ઈમરજન્સી કોલ મળ્યા હતા. તેમાં આગના 364, રેસ્ક્યૂના 41, એમ્બ્યુલન્સના 395 અને ડેડબોડીના 679 કોલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત 114 સ્થળે બંદોબસ્ત અને 10 ASL VIP ફાયર સેફ્ટી મીટિંગ યોજાઈ હતી.
આમ, દિવાળીના 10 દિવસમાં ફાયર વિભાગને આગથી લઈને તબીબી અને રેસ્ક્યૂ કામગીરી સુધી અનેક પ્રકારની ઈમરજન્સીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ખાસ કરીને આગના કુલ બનાવોમાં ફટાકડાના કારણે બનેલી ઘટનાઓનો હિસ્સો મોટો રહ્યો હતો.
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