'ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ' હેઠળ 362 ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ; 782 થી વધુ શંકાસ્પદ નાગરિકોની પૂછપરછ ચાલુ
ગુજરાત પોલીસે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો ઉભો કરતા તત્વો સામે 'ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ' શરૂ કર્યું
Published : June 3, 2026 at 9:05 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતની આંતરિક સુરક્ષા, શાંતિ અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ગુજરાત પોલીસે "ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ" નામનું સઘન ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. આ ઓપરેશન હેઠળ, ૩૬૨ ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ૭૮૨ થી વધુ શંકાસ્પદો હાલમાં સઘન પૂછપરછ અને તપાસ હેઠળ છે.
આ ઓપરેશન વિશે વધુ વિગતો આપતાં, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ પર રાજ્ય સરકારની "ઝીરો ટોલરન્સ" નીતિના ભાગ રૂપે, ગેરકાયદેસર રીતે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સરહદો ઓળંગીને આશ્રય લેનારા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો અને ઘૂસણખોરો સામે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્યની સુરક્ષા માટે ખતરો ઉભો કરનારા દરેક ઘૂસણખોરને ગુજરાતના દરેક ખૂણેથી ઓળખી કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, તેમને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવી રહ્યા છે અને બાંગ્લાદેશ દેશનિકાલની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
આ ઓપરેશન હેઠળ, રાજ્યભરમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ૩૬૨ ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં ૧૦૩ પુરુષો, ૧૮૮ મહિલાઓ અને ૭૧ બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ શહેરમાં સૌથી વધુ ૧૫૫ બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, સુરત શહેરમાંથી ૮૪, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાંથી ૩૪, પૂર્વ કચ્છ-ગાંધીધામમાંથી ૧૩ અને ભરૂચમાંથી ૧૨ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, અને અન્ય ઘણા વિસ્તારોમાંથી પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કામગીરી દરમિયાન, ૭૮૨ થી વધુ શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તેમની વિગતવાર પૂછપરછ અને ચકાસણી ચાલી રહી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ટેકનોલોજી અને માનવ ગુપ્તચર માહિતીની મદદથી, ગુજરાત પોલીસ ફિલ્ડ યુનિટ્સ ફક્ત આ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરી રહ્યા નથી, પરંતુ સ્થાનિક એજન્ટો અને સુવિધા આપનારાઓને પણ શોધી રહ્યા છે જેમણે તેમને ગેરકાયદેસર રીતે સિમ કાર્ડ, રહેઠાણ, રોજગાર અથવા નકલી દસ્તાવેજો - જેમ કે નકલી આધાર કાર્ડ અને મતદાર ID - પૂરા પાડ્યા હતા. ઘૂસણખોરોને મદદ કરનારાઓને બક્ષવામાં આવશે નહીં. અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા તમામ ગેરકાયદેસર વિદેશી નાગરિકોને કાનૂની પ્રક્રિયાઓ અનુસાર અટકાયતમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, અને તેમના દેશનિકાલ માટે જરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ કામગીરી પોલીસ દ્વારા કાળજીપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવી હતી. શહેરી વિસ્તારોમાં દરોડા શરૂ થતાં જ, સંભવિત ઘૂસણખોરોને રાજ્યમાંથી ભાગી જતા અટકાવવા માટે તમામ બસ સ્ટેશનો, હાઇવે અને રેલ્વે સ્ટેશનો પર કડક ચેકપોસ્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વ્યૂહાત્મક ઘેરાને કારણે, પોલીસે એક મોટી સફળતા મેળવી અને લગભગ 18 વધુ શંકાસ્પદોને પકડી લીધા. દરોડા દરમિયાન આ વ્યક્તિઓ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા અને તેમને સીધા ચેકપોસ્ટ પર જ પકડી લેવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, પકડાયેલા કેટલાક બાંગ્લાદેશી નાગરિકો બે થી ચાર વર્ષ પહેલાં અથવા તે પહેલાં પણ પશ્ચિમ બંગાળના વિવિધ ગામડાઓ અને વિસ્તારોમાંથી ભારતમાં પ્રવેશ્યા હતા. ત્યાં, સ્થાનિક મધ્યસ્થીઓની મદદથી, તેઓએ સ્થાનિક પશ્ચિમ બંગાળના દસ્તાવેજો મેળવ્યા અને બાદમાં તે દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર ભારતીય આધાર કાર્ડ મેળવવામાં સફળ રહ્યા. પોલીસ આ સમગ્ર નેટવર્કની પણ સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે પશ્ચિમ બંગાળની નવી સરકારે પશ્ચિમ બંગાળ સરહદ પર વાડ કરવા માટે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) ને આપેલી જમીન આગામી વર્ષોમાં દેશની સરહદોને વધુ મજબૂત બનાવશે અને ભવિષ્યમાં આવા ઘૂસણખોરોને ભારતમાં પ્રવેશતા અટકાવશે.
આ 'ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટ' આગામી દિવસોમાં રાજ્યના તમામ વિસ્તારો અને ચારેય ઝોનમાં ચાલુ રહેશે. ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા દરેક વ્યક્તિને ઓળખીને દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવશે.
રાતોરાત હાથ ધરવામાં આવેલા આ મોટા ઓપરેશનને ગુજરાત પોલીસ માટે "ઐતિહાસિક સફળતા" ગણાવતા, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઓપરેશનમાં સામેલ તમામ પોલીસ એકમોને અભિનંદન આપ્યા.
રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક ડૉ. કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું હતું કે આ ઓપરેશન સંપૂર્ણપણે ટેકનિકલ ડેટા અને ઓન-ધ-ગ્રાઉન્ડ વેરિફિકેશન પર આધારિત હતું. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના ટેકનિકલ અને સ્થાનિક ઇનપુટ્સના આધારે, સમગ્ર ગુજરાતમાં વ્યાપક ટેલિકોમ વિશ્લેષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે, ભારતીય મોબાઇલ નંબરોનો ડેટાબેઝ બનાવવામાં આવ્યો હતો જે ખરેખર બાંગ્લાદેશી નંબરો સાથે જોડાયેલા હતા. આનાથી 6200 થી વધુ શંકાસ્પદ બાંગ્લાદેશી નાગરિકોનો ડેટાબેઝ બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને ગેરકાયદેસર નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે જમીન સ્તરની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.