મેઘરજના ઝરડા ગામે ગાંજાનું ગેરકાયદે વાવેતર ઝડપાયું, 360 લીલા છોડ સાથે ₹25.26 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
હળદર, આદુ, પીંડાળુ અને રીંગણના વાવેતરની આડમાં ગાંજાની ખેતી કરવામાં આવતી હોવાનો પોલીસનો દાવો છે
Published : October 21, 2026 at 9:48 PM IST
અરવલ્લી: ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગાંજાના વાવેતર અને તેના સપ્લાયને લગતા ગુનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ જ કડીમાં મેઘરજ તાલુકાના ઝરડા ગામે ગાંજાના ગેરકાયદેસર વાવેતરનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગની ટીમે બાતમીના આધારે ખેતરમાં દરોડો પાડી ગાંજાના 360 લીલા છોડ ઝડપી પાડ્યા છે. હળદર, આદુ, પીંડાળુ અને રીંગણના વાવેતરની આડમાં ગાંજાની ખેતી કરવામાં આવતી હોવાનો પોલીસનો દાવો છે. પોલીસે ગાંજાના છોડ સહિત મોબાઇલ ફોન અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ રૂ.25,26,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
એફએસએલ અધિકારી દ્વારા તપાસ કરતાં છોડ ગાંજાના હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે ગાંજાના છોડનું કુલ વજન 50.520 કિલોગ્રામ નોંધ્યું છે, જેની અંદાજિત કિંમત ₹25.26 લાખ આંકવામાં આવી છે. મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ રૂ.25,26,500નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે ઝરડા ગામના 40 વર્ષીય રાજેશભાઈ મેઘાભાઈ મેણાત સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગાંજાના છોડનું બિયારણ ક્યાંથી લાવવામાં આવતું હતું અને આ ગેરકાયદેસર વાવેતર પાછળ અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, તે દિશામાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસની એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિંગે મેઘરજ તાલુકાના ઝરડા ગામે ખેતરમાં ગેરકાયદેસર ગાંજાના વાવેતર પર દરોડો પાડી અંદાજે રૂ.25 લાખની કિંમતના 50 કિલો ગાંજાના 360 જેટલા છોડ કબજે કર્યા છે. આ મામલે ખેતરના માલિક રાજેશભાઈ મીણાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બિયારણ ક્યાંથી મેળવ્યું અને ગાંજાનો જથ્થો કોને સપ્લાય કરવાનો હતો તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
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