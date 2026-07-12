વીરપુરમાં મોટી જાનહાનિનો ખતરો, 35 વર્ષ જૂની પાણીની જર્જરિત ટાંકીઓ ગમે ત્યારે ધરાશાયી થવાનો ભય!
વીરપુર ખાતે આવેલી પાણી પુરવઠા બોર્ડની બે વિશાળ પાણીની ટાંકીઓ હાલ અત્યંત ભયજનક અને જર્જરિત હાલતમાં ફેરવાઇ ગઇ છે.
Published : July 12, 2026 at 1:57 PM IST
રાજકોટ: વીરપુર ખાતે આવેલી પાણી પુરવઠા બોર્ડની બે વિશાળ પાણીની ટાંકીઓ હાલ અત્યંત ભયજનક અને જર્જરિત હાલતમાં ફેરવાઇ ગઇ છે. સરકારી હોસ્પિટલ પાછળ આવેલી 35 વર્ષ જૂની ટાંકીઓ ગમે ત્યારે તૂટી પડે તેમ હોવાથી સ્થાનિકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. આ પાણીની ટાંકીઓ વીરપુર ગામમાં 75 ટકા વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે પંચાયત દ્વારા ચેતવણીના બોર્ડ પણ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે.
નવી ટાંકી બનાવી જૂની ઉતારી લેવા માંગ
સૌરાષ્ટ્રના વિખ્યાત યાત્રાધામ વીરપુર (જલારામ) ખાતે આવેલી પાણી પુરવઠા બોર્ડની બે મોટી પાણીની ટાંકીઓ હાલ જર્જરિત અવસ્થામાં પહોંચી ગઇ છે. વીરપુરના ખરાવાડ પ્લોટ વિસ્તારમાં સરકારી હોસ્પિટલની પાછળ આવેલી આ પાણીની ટાંકી આસપાસના રહેણાંક વિસ્તાર માટે મોટો ખતરો બની ગઇ છે. વીરપુર ગ્રામ પંચાયતના સરપંચના જણાવ્યા અનુસાર, 30થી 35 વર્ષ જૂની આ પાણીની ટાંકીઓ ગમે ત્યારે તૂટી પડે તેવી ભયજનક સ્થિતિમાં ઊભી છે.
આ પાણીની ટાંકીઓનું મહત્ત્વ ગામ માટે ઘણું મોટું છે, કારણ કે વીરપુર ગામના આશરે 75 ટકા વિસ્તારમાં દૈનિક પાણીનું વિતરણ આ જ ટાંકીઓના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. એક તરફ લોકોની પાણીની મૂળભૂત જરૂરિયાત આ ટાંકીઓ પર નિર્ભર છે તો બીજી તરફ આ જર્જરિત માળખાને કારણો મોટી જાનહાનિ થવાની દહેશત પણ સતત સેવાઇ રહી છે. ટાંકીની આસપાસ ગીચ રેસિડેન્ટ એરિયા આવેલો છે તેમજ સરકારી હોસ્પિટલ પણ નજીક આવેલ હોવાથી, જો કોઈ દુર્ઘટના ઘટે અને ટાંકીઓ ધરાશાયી થાય તો આસપાસના મકાનો અને લોકોના જીવ પર મોટું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે.
આ ગંભીર સમસ્યા અંગે વીરપુરના તલાટી કમ મંત્રી અક્ષય રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટના ટાળવા અને સાવચેતીના ભાગરૂપે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ટાંકીઓની દીવાલો પર બન્ને બાજુ નોટિસ બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ નોટિસ દ્વારા આસપાસના લોકોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે મિલકત જર્જરિત હોવાથી ગમે ત્યારે પડી શકે છે, તેથી લોકોએ આસપાસ અવરજવર કરવી નહીં.
આ અગાઉ પૂર્વ સરપંચ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણી પુરવઠા બોર્ડને લેખિતમાં અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હોવા છતાં પાણી પુરવઠા તંત્ર હજુ ઘોર નિંદ્રામાં છે.
ગ્રામ પંચાયત અને સ્થાનિક લોકોની સ્પષ્ટ માંગણી એ છે કે, પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા આ સમસ્યાનો સત્વરે વ્યવહારિક નિકાલ કરવામાં આવે. ગામમાં પાણીની સપ્લાય ખોરવાય નહીં તે માટે આ ટાંકીને સીધી જ તોડી પાડવાને બદલે, પહેલા અન્ય સ્થળે વૈકલ્પિક નવી ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવે.
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