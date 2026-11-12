વડોદરા માટે દિવાળીના 8 દિવસ ભારે: SSG હોસ્પિટલમાં 35 લોકોનાં મોત, અકસ્માતના 135 અને મારામારીના 59 કેસ
સયાજી હોસ્પિટલ દ્વારા દિવાળીથી 12 નવેમ્બર સુધી રજિસ્ટર્ડ થયેલા કેસોની વિગત આપવામાં આવી
Published : November 12, 2026 at 6:10 PM IST
વડોદરા: દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન વડોદરા શહેર અને મધ્ય ગુજરાત માટે આઠ દિવસ ભારે સાબિત થયા છે. મધ્ય ગુજરાતની મોટી સરકારી સયાજી હોસ્પિટલ (SSG) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા મુજબ, દિવાળીના દિવસો દરમિયાન અકસ્માતના કુલ 135 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે મારામારીની ઘટનાઓમાં 59 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. દિવાળીના પર્વથી અત્યાર સુધીમાં કુલ 35 લોકોનાં મોત થયાં છે. બીજી તરફ, ફટાકડાના કારણે દાઝી જવાના પાંચ કેસ પણ હોસ્પિટલમાં નોંધાયા છે.
દિવાળીના તહેવારમાં ફટાકડાની ઉજવણી દરમિયાન દાઝી જવાના બનાવો પણ સામે આવ્યા હતા. SSG હોસ્પિટલમાં ફટાકડાના કારણે દાઝી જવાના કુલ પાંચ કેસ નોંધાયા હતા. ફટાકડા ફોડતી વખતે થતી નાની બેદરકારી પણ ગંભીર ઇજાનું કારણ બની શકે છે. ખાસ કરીને બાળકો અને અન્ય લોકો ફટાકડા ફોડતા હોય ત્યારે જરૂરી સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત આ બનાવો ફરી યાદ અપાવે છે.
દિવાળીના આઠ દિવસના આંકડાઓ જોતા અકસ્માત અને મારામારીના બનાવોમાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોની સંખ્યા નોંધપાત્ર રહી છે. એક તરફ તહેવારોની ઉજવણી ચાલી રહી હતી, ત્યારે બીજી તરફ હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી સારવાર માટે દર્દીઓનો ધસારો રહ્યો હતો. અકસ્માતના 135 કેસ, મારામારીના 59 કેસ અને ફટાકડાથી દાઝવાના પાંચ કેસ ઉપરાંત 35 લોકોનાં મોતનો આંકડો તહેવારો દરમિયાન સર્જાયેલી ગંભીર પરિસ્થિતિને ઉજાગર કરે છે. એક તરફ જ્યારે રજાના માહોલને કારણે ઘણી હોસ્પિટલોમાં સ્ટાફની અછત હોય છે તેવામાં સારવાર ઈચ્છતા લોકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી શકે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
આમ, તહેવારોની ખુશીઓ વચ્ચે સામે આવેલા આ આંકડા નાગરિકોને રસ્તા પર સાવચેતી રાખવા, સંયમ જાળવવા અને સુરક્ષિત રીતે ઉજવણી કરવા માટે ચેતવણી સમાન છે.
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