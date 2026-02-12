ETV Bharat / state

AMC ભરતીમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવામાં આવશે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણય

મહિલાઓની ભરતી થાય તે માટે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.

AMC ભરતીમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવામાં આવશે
AMC ભરતીમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવામાં આવશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 7:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: AMC ભરતીમાં 33 ટકા મહિલાઓને અનામત આપવામાં આવશે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં લેવાયો નિર્ણયદરેક વિભાગમાં ભરતીમાં 33 ટકા મહિલા હશે. અમદાવાદ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાની અંદર આવનાર સમયમાં જે પણ ભારતીય કરવામાં આવશે એની અંદર 33% મહિલા અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જે કોઈ ભરતીની જાહેરાત ભરે એમાં મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. મહિલાઓની ભરતી થાય તે માટે આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં આ કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.

શું દરખાસ્ત આવી હતી?

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુદા જુદા ખાતામાં વર્ગ 1 થી 4 ની જુદા-જુદા સંવર્ગની સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવા જાહેર ખબરથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે ત્યારે ગુજરાત રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક સીઆરઆર/1096/2213/ ગ-2(ભાગ-1) તા.11/11/2024 અનુસાર 33% મહીલા અનામતની નીતીનો અમલ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો ન હતો. જેના કારણે વખતો વખત અપાતી જાહેર ખબરમાં મહીલા ઉમેદવારો દ્વારા મહીલા અનામત સાથે જાહેર ખબર આપવા રજૂઆત આવતી હતી.

AMC ભરતીમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવામાં આવશે (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમા ગુજરાત રાજય સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક સીઆરઆર/1096/2213/ ગ-2(ભાગ-1) તા.11/11/2024 અનુસાર 33% મહીલા અનામતની નીતીનો રાખવા અને તે નીતિ મુજબ હવેથી સીધી ભરતીની દરેક જાહેર ખબરમા મહિલા ઉમેદવારોને કેટગરી વાઈઝ અનામત જગ્યામાં 33% મહિલા અનામત ઉમેદવારની જગ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરવા સ્ટેન્ડીંગ કમિટીમા દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારની મહિલા અનામતનો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમા અમલ થવાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમા રાજયની મહીલાઓની રોજગારીની તકોમા વધારો થશે અને મહીલાઓ લાયકાત ધરાવતા હશે તો તેઓ જે તે કેટેગરીની મહીલા અનામતની જગ્યાએ નિમણૂક મેળવવા માટે ઉમેદવારી નોધાવી શકશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RESERVATION FOR WOMEN
AMC RECRUITMENT
STANDING COMMITTEE MEETING
AMC RESERVATION FOR WOMEN
33 PERCENT RESERVATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.