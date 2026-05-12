જંગલેશ્વર બાદ રાજકોટના ભીમનગર ચોક પાસે ધણધણ્યું તંત્રનું બુલડોઝર, 33 ગેરકાયદે બાંધકામ હટાવાયા
Published : May 12, 2026 at 9:00 PM IST
રાજકોટ: મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરને દબાણમુક્ત કરવાના અભિયાનને વધુ તેજ બનાવવામાં આવ્યું છે. જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ઐતિહાસિક ડિમોલિશન બાદ, મનપાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગે આજે ફરી એકવાર આક્રમક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. રાજકોટ શહેરના ભીમનગર ચોક પાસે આવેલા 200 મીટર લાંબા ટાઉન પ્લાનિંગ (TP) રોડ પર ખડકાયેલા 33 જેટલા ગેરકાયદે બાંધકામો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ભીમ નગર વિસ્તારમાં 200 મીટરના રોડ પર હૈથા મીટરના રોડ પર છેલ્લાં ઘણા સમયથી રહેણાંક અને વ્યાવસાયિક હેતુ માટે કાચા-પાકા બાંધકામો કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આ દબાણોને કારણે રસ્તો અત્યંત સાંકડો થઈ ગયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિકો તેમજ વર્ણનચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડતી હતી. મનપા કમિશનરના કડક આદેશ બાદ, આજે વહેલી સવારથી જ ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગનો કાફલો જેસીબી સાથે કાર્યવાહી કરવા માટે આવી પહોંચ્યો હતો.
હજારો નાગરિકને થશે સીધો ફાયદો: TPO આર.ડી.પરમાર
TPO આર.ડી.પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આ રસ્તો ખુલ્લો થવાથી માત્ર ભીમનગર જ નહીં પરંતુ નાનામૌવા અને મોટામૌવા જેવા વિસ્તારોમાં વસતા હજારો નાગરિકોને અવરજવરમાં મોટી રાહત થશે. હાલમાં આ વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ખૂબ વધુ રહે છે, જે આ નવા અને પહોળા રોડને કારણે હળવું થશે.
મનપાની ટીમ બુલડોઝર સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કામગીરી શરૂ કરી હતી. આ કામગીરી દરમિયાન રહેણાંક મકાનો અને દુકાનો સહિત 33 ગેરકાયદે એકમો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિસ્તારમાં કેટલાક એવા દબાણો પણ હતા, જ્યાં ખુલ્લેઆમ નોનવેજનું વેચાણ થતું હતું. જેને લઈને આસપાસના રહીશોમાં લાંબા સમયથી નારાજગી હતી.
તંત્રએ કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર તમામ દબાણો દૂર કરી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો છે. ટી.પી. સ્કીમ નં. 10 (મોટામવા)માં કટારીયા ચોકડી પાસે, મોટામવા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવેલા પાર્કિંગ માટેના અનામત પ્લોટ (અંતિમ ખંડ નં. ૩૯/એ) પર કરવામાં આવેલું 1 મકાન અને 6 થી 8 ઝુંપડાઓનું દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. આ જમીનની બજાર કિંમત પ્રતિ ચોરસ મીટર 1,10,000 ગણતા કુલ 268.97 કરોડની સરકારી મિલકત ખુલ્લી કરાવાઈ છે.