અમદાવાદમાં મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આસારામ આશ્રમના 32 ગેરદાયદેસર દબાણો તોડી પડાશે, AMCએ આપી નોટિસ
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસ આવેલા આસારામ આશ્રમની 500 કરોડની જમીન પર 32 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવશે
Published : January 21, 2026 at 8:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસના વિસ્તારમાં વિકાસના કામ હાથ ધરવામાં આવશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસ આવેલા આસારામ આશ્રમની 500 કરોડની જમીન પર 32 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાં આવ્યા છે તેને દૂર કરવામાં આવશે. આસારામ આશ્રમને દબાણ હટાવવા માટે નોટિસ આપવામાં આવી છે.
આસારામ આશ્રમના દબાણ દૂર કરાશે
અમદાવાદ શહેરમાં 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થવાનું છે. શહેરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સને ધ્યાન રાખી સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની આસપાસ પણ સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ફેઝ-2નું કામ શરૂ થવાનું છે જે અંતર્ગત આસારામ આશ્રમમાં આવેલા ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવશે. આસારામ આશ્રમમાં 500 કરોડની જમીન પર 32 જેટલા ગેરકાયદેસર દબાણ છે તેને દૂર કરવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે.
લીગલ કમિટીના ચેરમેન પ્રકાશ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, સરકારી જગ્યા પર ગુડા એક્ટ અંતર્ગત કોઇ પણ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર હોય તો ગુડા એક્ટ અંતર્ગત કરવામાં આવેલી કોઇપણ અરજી કે ઇમ્પેક્ટ અરજી સરકારી જમીન પર હોય તો રેગ્યુલાઇઝ કરી શકાતું નથી. ઇમ્પેક્ટ ફીની અરજીઓ અત્યારે રિજેક્ટ કરવામાં આવી છે અને જે અરજી અત્યારે પેન્ડિંગ છે એ તમામ કિસ્સાની અંદર કોર્પોરેશન તરફથી વકીલ હાજર રહ્યા હતા. આ તમામ અપીલનું ઝડપથી નિકાલ થાય અને ડેવલપમેન્ટનો રસ્તો મોકળો થાય એ પ્રકારના તમામ પ્રયાસો કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
આસારામ આશ્રમમાં 32 એકમો સરકારી જગ્યા પર ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, તે તમામને નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ 32 એકમો દ્વારા ઇમ્પેક્ટની અરજી કરાઇ હતી. આ અરજી કોર્પોરેશન દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવી છે. અરજી નામંજૂર થતા દબાણકર્તા દ્વારા ગુડામાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ અરજીનો ઝડપથી નિકાલ થાય અને દબાણ દૂર થાય તે માટે AMC દ્વારા ઝડપી કાર્યવાહીની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ તમામ ઇન્સ્ટ્રક્શન પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલા છે.
