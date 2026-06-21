રાજકોટમાં 3000 લોકોએ સ્વિમિંગ પુલમાં કરી યોગ સાધના, આઠ વર્ષની બાળકીએ આઠ ફૂટની ઊંડાઇએ કર્યા યોગા
રાજકોટમાં પાણીને યોગામેટ બનાવીને 3000થી વધુ નગરજનોએ 'એકવા યોગા' કર્યા હતા. 8 વર્ષના ભૂલકાઓથી લઇને 60 વર્ષના વડીલોએ પાણીની અંદર ઉતરી યોગ કર્યા હતા.
Published : June 21, 2026 at 12:23 PM IST
રાજકોટ: વિશ્વ યોગ દિવસે રાજકોટમાં સ્વિમિંગ પૂલના પાણીમાં નવો ઇતિહાસ રચાયો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 'સ્વસ્થ રાજકોટ 2026' અભિયાન હેઠળ જમીનના બદલે પાણીને પોતાની યોગામેટ બનાવીને 3000થી વધુ નગરજનોએ 'એકવા યોગા' કર્યા હતા. 8 વર્ષના ભૂલકાઓથી લઇને 60 વર્ષના વડીલોએ પાણીની અંદર ઉતરી યોગ કર્યા હતા.
રાજકોટમાં 3000 કરતા વધુ લોકોએ પાણીમાં કરી યોગ સાધના
રાજકોટમાં વિશ્વ યોગ દિવસે વહેલી સવારથી જ યોગાસનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજકોટના મેયર, સાંસદ, ધારાસભ્યો સહિત અધિકારીઓએ પણ યોગા કર્યા હતા. રાજકોટમાં 3000 કરતા પણ વધુ લોકોએ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્નાનાગરની અંદર એકવા યોગા કર્યા હતા. રાજકોટના રેસકોર્સ સ્નાનાગર ખાતે એકવા યોગાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આઠ વર્ષની દીકરીએ સાડા આઠ ફૂટની ઊંડાઇએ રહી યોગા કર્યા હતા. જમીન પર મેટ પાથરીને લોકો યોગા કરતા જોવા મળે છે પણ શહેરમાં પાણીને પોતની યોગામેટ બનાવીને લોકો યોગાસન કરતા જોવા મળ્યા હતા.
બાળકોએ રિવર્સ લેન્થ યોગાના બ્લેક સાથે કર્યા હતા સાથે જ પેર યોગા અને એરોબિક સાથે ઓઢણી ડાન્સ પણ પાણીની અંદર કરવામાં આવ્યો હતો. જમીન વગર પાણીને જમીન સમજી યોગા કરવા ખૂબ કઠિન હોય છે પરંતુ આઠ વર્ષથી લઈ 60 વર્ષના મહિલા દ્વારા આ યોગા કરવામાં આવ્યા હતા.
45 મિનિટ એક્વા યોગાનું આયોજન
યોગાની સાથે જ છેલ્લે રાષ્ટ્રગાન ગાઇને યોગ દિવસની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. 45 મિનિટના આ એક્વા યોગામાં 3,000 કરતા પણ વધુ યુવક-યુવતીઓ અને સાથે બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. ફિઝિયો કહે છે, 'પાણી સૌથી સારો થેરાપિસ્ટ છે. આર્થરાઇટિસ, સ્થૂળતા, માનસિક તણાવ બધામાં રાહત મળે છે.'
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