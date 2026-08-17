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સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કેસ: 30 વર્ષીય આરોપીને 20 વર્ષની કેદ, પોક્સો કોર્ટે કહ્યું- ગંભીર ગુનામાં દયા નહીં

કેસની વિગત મુજબ, સરખેજ વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષની સગીરાનું 20 એપ્રિલ 2021ના રોજ બપોરના સમયે આરોપી ધર્મેશ ડોડીયા અપહરણ કરી લઈ ગયો હતો.

30 વર્ષીય આરોપીને 20 વર્ષની કેદ
30 વર્ષીય આરોપીને 20 વર્ષની કેદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 6:35 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 15 વર્ષની સગીરાનું અપહરણ કરી તેના પર બળાત્કાર ગુજારવાના કેસમાં પોક્સો કોર્ટે આરોપી ધર્મેશકુમાર મુકેશભાઈ ડોડીયાને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. વર્ષ 2021માં બનેલા આ કેસમાં કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવી જેલના હવાલે મોકલી આપ્યો છે.

કેસની વિગત મુજબ, સરખેજ વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષની સગીરાનું 20 એપ્રિલ 2021ના રોજ બપોરના સમયે આરોપી ધર્મેશ ડોડીયા અપહરણ કરી લઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ સગીરાને અલગ-અલગ સ્થળોએ રાખી તેની સાથે બળાત્કાર ગુજાર્યો હોવાનો આરોપ હતો. ઘટના બાદ સગીરાના પિતાએ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને સગીરાને આરોપીના કબજામાંથી છોડાવી હતી. તપાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.

કેસની સુનાવણી દરમિયાન પ્રોસિક્યુશન તરફથી સરકારી વકીલ રવીરાજ ઠાકરે સગીરા સહિતના સાક્ષીઓની જુબાની અને વિવિધ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે, આરોપી સામેનો કેસ પુરાવાઓના આધારે નિઃશંકપણે સાબિત થાય છે. ફરિયાદી સહિતના સાક્ષીઓએ પણ આરોપીને ઓળખી બતાવ્યો હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

સરકારી વકીલ રવિરાજ ઠાકરે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ પોતાની ઉંમર કરતાં લગભગ અડધી ઉંમરની સગીરાનું અપહરણ કરી તેની સાથે ગંભીર ગુનો આચર્યો છે. આવા ગુનામાં આરોપીને કડક સજા થવી જરૂરી છે, જેથી સમાજમાં દાખલો બેસે અને આવા ગુના કરનારાઓમાં કાયદાનો ભય રહે.

તમામ દલીલો, સાક્ષીઓ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓને ધ્યાને લીધા બાદ પોક્સો કોર્ટે આરોપી ધર્મેશ ડોડીયાને દોષિત ઠેરવ્યો હતો. કોર્ટે ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે, આરોપી સામેનો કેસ ગંભીર પ્રકારનો છે અને જ્યારે આરોપ પુરાવાથી સાબિત થાય છે ત્યારે આવા કેસમાં આરોપી પ્રત્યે દયા દાખવી શકાય નહીં. આ અવલોકન સાથે કોર્ટે આરોપીને 20 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે. ચુકાદા બાદ આરોપીને જેલના હવાલે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

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