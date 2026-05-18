રણુજાથી દર્શન કરીને પરત આવતા ધાનેરાના લોકોને નડી દુર્ઘટના, નીલગાયને બચાવવા જતા કાર પલટી,3નાં મોત
ધાનેરાના થાવર ગામના શ્રદ્ધાળુઓને દર્શન કરી પરત ફરતી વખતે ભારતમાલા રોડ ઉપર અકસ્માત નડ્યો, જેમાં ત્રણ લોકોના ઘટના સ્થળે કરુણ મોત થયા.
Published : May 18, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 7:37 AM IST
બનાસકાંઠા: ધાનેરા તાલુકાના થાવર ગામના શ્રદ્ધાળુઓ રામદેવરા રણુજા દર્શને ગયા હતા, દર્શન કરીને તેઓ પરત આવી રહ્યાં હતા ત્યારે રાજસ્થાનના આસોતરા ગામ નજીક તેમની કારને દુર્ઘટના નડી હતી. અચાનક જ રોડ ઉપર નીલગાઈ આવી જતા તેને બચાવવા ગયા તે સમયે સ્કોર્પીયો કાર પલટી મારી ગઈ હતી અને આ ઘટનામાં ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે, જ્યારે ત્રણ લોકોને ઈજાઓ પહોંચી છે.
ઘટના બાદ તાત્કાલિક જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા, અને રાહત બચાવની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી તેમજ તાત્કાલિક ઈજાગ્રસ્ત ત્રણ લોકોને રાજસ્થાનના બાલોતરાની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં કરવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારની અંદર સવાર લોકો રોડથી ફંગોળાઈ દૂર જઈ પટકાયા હતા, જેના કારણે ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેઓએ જીવ ગુમાવ્યો. જ્યારે સ્કોર્પીયો ગાડીનો પલટી મારી ગયા બાદ કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો.
પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ ધાનેરાના થાવર ગામના છ લોકો રણુજા દર્શને ગયા હતા, દર્શન બાદ તેઓ પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે રાજસ્થાનના આસોતરા ગામ નજીક રોડ પર અચાનક નીલગાય આવી ગઈ હતી, તેને બચાવવા જતા સ્કોર્પિયો ગાડીના ચાલકે સ્ટેરીંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા સ્કોર્પિયો ગાડી પલટી મારી ગઈ હતી અને જેના કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાય હતી.
મળતી વિગતો મુજબ સ્કોર્પિયો સવાર અજમલભાઈ ગણેશભાઈ ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 35, હિતેશભાઈ દેવરણભાઈ ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 32, યોગેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 18ના આ માર્ગ અકસ્માતમાં કરૂણ મોત થયા છે. જ્યારે અશોક ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 26, કમલેશ ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 30 અને એક બાળક આયુષ ચૌધરી ઉંમર વર્ષ 8ને ઈજાઓ પહોંચી છે. જેમને સારવાર માટે ખસેડાયા છે.
અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના કાકા ભત્રીજા સહિત ત્રણ જવાનજોધ દીકરાઓના મોતથી પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું છે, સમગ્ર ગામમાં શોકનુ મોજું ફરી વળ્યું છે. એટલે કે એક અબોલ જીવને બચાવવા માટે ત્રણ લોકોના જીવ માર્ગ અકસ્માતમાં ગયા છે.