મહેસાણાના સુરજ તળાવમાં જન્માષ્ટમીની રાત્રે હ્રદયદ્રાવક દુર્ઘટના, ત્રણ યુવકોના તળાવમાં ડૂબી જતા મોત
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક દુર્ઘટના અહેવાલ જોટાણા તાલુકાના ચાલાસણ ખાસે 5 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 1 વાગ્યે હ્રદયદ્રાવક ઘટના બની હતી.
Published : September 5, 2026 at 4:49 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં શનિવારે એક અત્યંત કરુણ દુર્ઘટના સામે આવી છે, જેમાં જોટાણા તાલુકાના ચાલાસણ અને સુરજ ગામની સીમમાં આવેલા તળાવમાં ડૂબી જવાથી ત્રણ આશાસ્પદ યુવાનોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. રાત્રિના અંધકારમાં બનેલી આ આકસ્મિક ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે અને મૃતકોના પરિવારોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક દુર્ઘટના અહેવાલ જોટાણા તાલુકાના ચાલાસણ ખાસે 5 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ રાત્રે 1 વાગ્યે હ્રદયદ્રાવક ઘટના બની હતી. ચાલાસણની દુર્ઘટનામાં ત્રણ યુવકો તળાવના ઉંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે તેમના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા હતા.
દુર્ઘટનામાં ભોગ બનનાર યુવાનોની વિગતો:
* ઠાકોર અશ્વિન ભરતજી: ઉંમર ૨૪ વર્ષ, રહેવાસી સુરજ, તાલુકો જોટાણા.
* રાઠોડ નરેશભાઈ રેવાભાઈ: ઉંમર ૨૧ વર્ષ, રહેવાસી મુ.તા. કડી.
* શર્મા શીવકુમાર વિશ્વકર્મા: ઉંમર ૨૪ વર્ષ, રહેવાસી મુ.તા. કડી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વહીવટી તંત્ર અને બચાવ ટુકડીઓ હરકતમાં આવી ગઈ હતી. મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ફાયર શાખાના રિપોર્ટ અનુસાર, કડી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફાયર વિભાગને ઈમરજન્સી કૉલ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરજ ગામના તળાવમાં ત્રણ લોકો ડૂબ્યા હોવાની માહિતી મળતા જ ફાયર વિભાગની નિષ્ણાત ટીમ તાત્કાલિક જરૂરી સાધન સામગ્રી સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.
ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ રાત્રિના સમયે પાણીમાં ભારે જહેમત ઉઠાવીને ત્રણેય યુવકોના મૃતદેહ શોધીને બહાર કાઢ્યા હતા. આ સમગ્ર સર્ચ અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કડીના પીએસઆઈ (PSI) ની ઉપસ્થિતિમાં અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે પાર પાડવામાં આવ્યું હતું. મૃતદેહોને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા બાદ ફાયર વિભાગે ત્રણેય મૃતદેહોનો કબજો કડી પીએસઆઈને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે સોંપી દીધો હતો.
હાલમાં પોલીસ દ્વારા આ મામલે સત્તાવાર ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મોડી રાત્રે એક વાગ્યે આ ત્રણેય યુવાનો તળાવ પાસે કયા સંજોગોમાં ગયા હતા અને કેવી રીતે પાણીમાં ખાબક્યા, તે દિશામાં પોલીસ ઝીણવટભરી તપાસ ચલાવી રહી છે. આ ઘટના અંગેનો પ્રાથમિક રિપોર્ટ મામલતદાર અને કલેક્ટર કચેરીની ડિઝાસ્ટર શાખાને પણ જાણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. એકસાથે ત્રણ યુવાનોની અકાળે વિદાયથી સુરજ અને કડી પંથકમાં ભારે ગમગીની છવાઈ છે.
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