ઇથોપિયામાં અપહરણ કરાયેલા મહેસાણા અને ગાંધીનગરના 3 યુવક-યુવતીઓને આખરે અપહરણકર્તાઓએ કર્યા મુક્ત, વતન પરત ફર્યા
ઋત્વિજ, મમતા અને મયુરી પરત પોતાના ઘરે પહોંચ્યા, વિદેશ મંત્રાલય અને મહેસાણા પોલીસના પ્રયાસોથી મુક્ત કરાવાયા
Published : October 1, 2026 at 10:31 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતમાં વિદેશ જવાનો, ખાસ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા જવાનો મોહ અનેક પરિવારો માટે બરબાદીનું કારણ બની રહ્યો છે. વધુ એક કિસ્સામાં અમેરિકા જવાનું સપનું મહેસાણા અને ગાંધીનગરના ત્રણ યુવાનો માટે દુસ્વપ્ન સમાન બની ગયું હતું. એજન્ટોની લોભામણી લાલચમાં આવીને અમેરિકા જવા નીકળેલા વડસ્માના ઋત્વિજ, ગોઝારિયાની મમતા અને ગાંધીનગરની મયુરીનું ઇથોપિયામાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ભારત સરકાર, વિદેશ મંત્રાલય અને મહેસાણા પોલીસના સઘન પ્રયાસોથી આ ત્રણેય યુવાનો હેમખેમ મુક્ત થઈને પોતાના વતન પરત ફર્યા છે. કોઈપણ પ્રકારની ખંડણી ચૂકવ્યા વિના યુવાનો સહીસલામત ઘરે પહોંચતા પરિવાર અને ગ્રામજનોએ હાશકારો અનુભવ્યો છે.
ડંકી રૂટથી અમેરિકા જવા નીકળ્યા હતા
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કડીના ડાંગરવાના એક એજન્ટ મારફતે આ ત્રણેય વ્યક્તિઓને ગેરકાયદેસર રીતે (ડોન્કી રૂટથી) અમેરિકા મોકલવાનો સોદો નક્કી થયો હતો. પરિવાર દ્વારા પોતાના સંતાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશામાં એજન્ટને પેટે 70 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ પણ ચૂકવી દેવામાં આવી હતી. એજન્ટની યોજના મુજબ શરૂઆતમાં આ યુવાનોને જયપુરથી અબુધાબી મોકલવામાં આવ્યા હતા. અબુધાબીથી તેમને આફ્રિકન દેશ ઇથોપિયા લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઇથોપિયા પહોંચતા જ સ્થાનિક માફિયાઓએ ત્રણેયને બાનમાં લીધા હતા અને એક અજાણી જગ્યાએ ગોંધી રાખ્યા હતા.
ત્યારબાદ 'ખાન' નામના એક અજાણ્યા શખ્સે યુવાનોના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ત્રણેયને જીવતા છોડવા માટે વધુ એક કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. ખંડણીની આ માંગણી બાદ ત્રણેય લોકોનો તેમના પરિવાર સાથેનો સંપર્ક સાવ તૂટી ગયો હતો. અપહરણકારોની ચુંગાલમાં ફસાયેલા પોતાના વ્હાલસોયા સંતાનોની કોઈ ભાળ ન મળતાં પરિવારજનો અત્યંત ચિંતિત બન્યા હતા.
વિદેશ મંત્રાલય અને મહેસાણા પોલીસના પ્રયાસોથી મુક્ત કરાવાયા
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને તંત્રની મદદ માંગી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને સમજીને મહેસાણા પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને ઉચ્ચ કક્ષાએ વિદેશ મંત્રાલય સાથે સંપર્ક સાધ્યો હતો. વિદેશ મંત્રાલય, ઇથોપિયામાં આવેલી ભારતીય એમ્બેસી અને મહેસાણા પોલીસના સંકલનથી એક વિશેષ બચાવ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. સત્તાવાળાઓએ અપહરણકારો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી અને કૂટનીતિક દબાણ ઊભું કર્યું હતું. આ દબાણને પગલે અપહરણકારોએ કોઈપણ પ્રકારની વધારાની ખંડણી લીધા વિના જ ત્રણેયને છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી.
અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી મુક્ત થયા બાદ વહેલી સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ મુંબઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. તેમના હેમખેમ મુક્ત થવાની માહિતી મળતા જ પરિવારજનો રાતોરાત વડસ્માથી મુંબઈ જવા રવાના થયા હતા. મુંબઈ એરપોર્ટથી તેમને ગાડી મારફતે પોતાના વતન વડસ્મા લાવવામાં આવ્યા હતા.
વતનમાં સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો
યુવાનો ઘરે પહોંચતા જ અત્યંત ભાવુક દ્રશ્ય સર્જાયું હતું. ત્રણેય યુવાનોએ વતન પહોંચીને સૌથી પહેલા પોતાના ઘરે અને ત્યારબાદ ગામના સધી માતાના મંદિરે જઈને દર્શન કર્યા હતા. ઋત્વિજના ભાભીએ જ્યાં સુધી પોતાનો દિયર સહીસલામત પરત ન ફરે ત્યાં સુધી ગામનું પાણી ન પીવાની આકરી બાધા રાખી હતી. આ ઉપરાંત તેમની સલામતી માટે ઘરમાં માતાજીનો અખંડ દીવો પણ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવ્યો હતો. યુવાનોના પરત ફર્યા બાદ ઘરમાં માતાજીના દર્શન કરીને ભાભીએ પોતાની બાધા પૂરી કરી હતી. ત્રણેયને જીવતા અને હેમખેમ જોઈને તેમને મળવા માટે સમગ્ર ગામના લોકો તેમના ઘરે ઉમટી પડ્યા હતા.
આ સમગ્ર મામલે હવે લાંઘણજ પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. માનવ તસ્કરી અને કબૂતરબાજીના આ કાળા કારોબારમાં સંડોવાયેલા વડોદરાના અને ડાંગરવાના સ્થાનિક એજન્ટોની સઘન તપાસ આરંભી દેવામાં આવી છે. નિર્દોષ લોકોને વિદેશ મોકલવાની લાલચ આપીને મોતના મુખમાં ધકેલતા આવા એજન્ટો સામે કડક દાખલો બેસાડવા પોલીસ હવે એક્શન મોડમાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: