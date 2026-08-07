સુરેન્દ્રનગર: પાણીમાં ડૂબી જતા 3 વર્ષના બાળકનું મોત, અંતિમ સંસ્કાર માટે પરિવાર મૃતદેહ લઇને રઝળ્યો; તપાસના આદેશ
સુરેન્દ્રનગરમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ છતાં પાણી નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે તંત્રની બેદરકારી સામે આવી છે.
Published : August 7, 2026 at 8:52 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં થોડા સમય પહેલા પડેલા વરસાદ બાદ પાણીનો કોઇ નિકાલ ન થતા ત્રણ વર્ષના એક બાળકનું ડૂબી જતા મોત થયું છે. મોન્સૂન કામગીરીના દાવાઓ વચ્ચે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પરની હકીકત ફરી એકવાર સામે આવી છે. શહેરમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ભરાયેલા વરસાદી પાણીના કારણે ઓવરબ્રિજ નજીક રહેતા એક પરિવારનો ત્રણ વર્ષનો માસુમ બાળક ખાડામાં પડી ડૂબી જવાથી મોતને ભેટ્યો છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ છતાં પાણી નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે સર્જાયેલી આ ઘટના તંત્રની બેદરકારી સામે આવી છે.
તંત્રની ગંભીર બેદરકારી
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદના વિરામને પાંચ દિવસ જેટલો સમય વીતી ગયો છે તેમ છતાં પણ સુરેન્દ્રનગર શહેરના 80 ફુટ રોડ, 60 ફૂટ રોડ અને ચામુંડા પરા, મફતિયાપરા જેવા વિસ્તારોમાં આવેલા મકાનોમાં પાણી ભરાયેલા છે. ઓવરબ્રિજની નીચેના ભાગના રોડ રસ્તાઓ ઉપર પણ વરસાદી પાણી ભરાયા છે. વરસાદી પાણીનો કોઈપણ પ્રકારે નિકાલ ન થવાને કારણે 3 વર્ષના બાળકનું ડૂબી જતા મોત થયું છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડો રૂપિયા મોનસૂન કામગીરી પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે પણ આ ઘટના જોઇને લાગે છે કે ગ્રાઉન્ડ લેવલે કોઇ કામગીરી થતી જ નથી.
ખાડામાં ડૂબી જતા 3 વર્ષના બાળકનું મોત
અજય નામનો ત્રણ વર્ષના બાળકનું મોત નીપજતા પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઇ ગયો છે. પરિવારમાં એકનો એક પુત્રનું વરસાદી પાણીમાં ભરાયેલા ખાડામાં પડી જવાના કારણે મોત નીપજતા પરિવાર નોંધારો બન્યો છે. મજૂરી કામ કરી અને પોતાનું પેટીયુ રડતો આ પરિવાર પાસે આંખોમાં હવે રડવા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી બચ્યો.
બાળકના ખાડામાં ડુબી જવાની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. તે બાદ પોલીસે બાળકને બહાર કાઢ્યો હતો અને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. જોકે, તે પહેલા જ તેનું નિધન થયું હતું. હોસ્પિટલે બાળકના નિધન બાદ પોસ્ટ મોર્ટમની કામગીરી કરી નહતી અને તેના મૃતદેહને તેના માતા-પિતાને સોપી દીધો હતો.
બાળકનો મૃતદેહ લઇ પરિવાર આખી રાત રઝળ્યો
બાળકના નિધન બાદ પરિવાર મોડી રાત્રે રિક્ષામાં મૃતદેહ લઇને ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં પડ્યા રહ્યા હતા, કારણ કે તેમની પાસે અંતિમ સંસ્કાર માટે પણ રૂપિયા નહતા. આ ઘટનાને લઇને સુરેન્દ્રનગરના મેયરે તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરના મેયર રાકેશ રાઠોડે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વરસાદી પાણીમાં ડૂબી જવાથી બાળકના નિધનની જાણ થઇ છે. આ ઘટનાને લઇને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને તપાસના અંતે રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ બેદરકારી બદલ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
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