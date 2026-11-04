રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો, પશુપાલકોને 229માં 40 હજારનું વીમા કવચ મળશે
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠક મળી હતી, જેમાં પશુપાલકો, સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સહિત રાજ્યના વિવિધ વર્ગોને લાભ આપતા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 4, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 6:41 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને રાજ્ય મંત્રીમંડળની બેઠક મળી હતી, જેમાં પશુપાલકો, સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સહિત રાજ્યના વિવિધ વર્ગોને લાભ આપતા મહત્ત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. કેબિનેટ બેઠક બાદ પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ આ નિર્ણયો અંગે માહિતી આપી હતી.
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો
રાજ્યના 9.69 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને દિવાળી પૂર્વે રાહત આપતો નિર્ણય લેવાયો છે. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2026થી અમલી બનશે. જેના કારણે 4.62 લાખ કર્મચારીઓ અને પાંચ લાખથી વધુ નિવૃત્ત કર્મચારીઓને લાભ મળશે. જુલાઈથી ઓક્ટોબર સુધીના ચાર મહિનાના એરિયર્સ પેટે રૂ.523 કરોડની રકમ નવેમ્બર મહિનાના પગાર સાથે એક જ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે.
પશુપાલકોને 229માં મળશે 40 હજારનું વીમા કવચ
બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા નેશનલ લાઇવસ્ટોક મિશન હેઠળ ગુજરાતના એક લાખ પશુઓને વીમા કવચ પૂરું પાડવાની યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ પશુપાલક માત્ર 229 રૂપિયા ભરીને એક વર્ષ માટે 40 હજાર સુધીનું વીમા કવચ મેળવી શકશે. વીમાની બાકીની 85 ટકા રકમ એટલે કે 1300 સરકાર દ્વારા સહાયરૂપે ચૂકવવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ પર 87,147 અરજીઓ મળી છે.
અમરેલી જિલ્લાના શિયાળબેટ ટાપુ પર મત્સ્ય ઉતરાણ કેન્દ્ર વિકસાવવા માટે પણ સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ટાપુ પર વસતા 1,100થી વધુ સક્રિય માછીમારોની લાંબા સમયની માંગને ધ્યાને રાખીને પાઇલ જેટી, રીક્લેમેશન, સ્ટોન બન્ડ અને પેવર બ્લોક જેવી આધુનિક સુવિધાઓ સાથે સુરક્ષિત ફિશ લેન્ડિંગ સેન્ટર બનાવવામાં આવશે.
ભગવાન બિરસા મુંડાની 151મી જન્મજયંતી નિમિત્તે આગામી 15 નવેમ્બરે રાજ્યભરમાં જનજાતિય ગૌરવ દિવસ અને જનજાતિય ગૌરવ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવશે. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ તેમજ 14 આદિવાસી જિલ્લાઓની તમામ વિધાનસભા બેઠકો પર વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. રાજ્યકક્ષાનો મુખ્ય કાર્યક્રમ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં યોજવાનું આયોજન છે.
આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ-2026ની ઉજવણીમાં ગુજરાતે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રાજ્યનાં 18,500થી વધુ ગામો અને શહેરોમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમોમાં અંદાજે 1.32 કરોડથી વધુ નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો. આ સામૂહિક સહભાગિતાની નોંધ 'વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ, લંડન'માં લેવામાં આવી છે. કેબિનેટ બેઠકમાં આ સિદ્ધિ બદલ નાગરિકોને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા અને મુખ્યમંત્રીને વર્લ્ડ રેકોર્ડનું પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું.
બનાસકાંઠાના ભીલડી ખાતે વડાપ્રધાનની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા પીએમ કિસાન ઉત્સવ દિવસની સફળતાની પણ કેબિનેટ બેઠકમાં નોંધ લેવામાં આવી હતી. આ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં ગુજરાતભરમાંથી કુલ 21,87,161 ખેડૂતો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જોડાયા હતા. આ સફળતા બદલ ખેડૂતો અને સંબંધિત તંત્રને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
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