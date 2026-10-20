પાલનપુરના બાદરપુરા નજીક અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત, બનાસકાંઠામાં બે દિવસમાં અકસ્માતમાં આઠ લોકોના મોત
તહેવારોની સીઝન શરૂ થતા જ બનાસકાંઠામાં અકસ્માતની વણઝાર જોવા મળી રહી છે. જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસમાં અલગ અલગ અકસ્માતમાં આઠ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે
Published : October 20, 2026 at 11:44 AM IST
બનાસકાંઠા: તહેવારોની સીઝન શરૂ થતા જ બનાસકાંઠામાં અકસ્માતની વણઝાર જોવા મળી રહી છે. જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસમાં અલગ અલગ અકસ્માતમાં આઠ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. પાલનપુર-ડીસા હાઇવે ઉપર બાદરપુરા નજીક અજાણ્યા વાહને ટક્કર મારતા રિક્ષામાં સવાર વૃદ્ધ દંપત્તિ સહિત ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. આ પહેલા રવિવારે વડગામના મોરિયા નજીક અકસ્માતમાં ચાર લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.
પાલનપુર-ડીસા હાઇવે ઉપર અકસ્માત
પાલનપુર-ડીસા હાઇવે ઉપર બાદરપુરા નજીક અજાણ્યા વાહને પાછળથી ટક્કર મારતા રિક્ષામાં સવાર વૃદ્ધ દંપત્તિ અને રિક્ષા ચાલક સહિત ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. સમગ્ર ઘટનામાં ગઢ પોલીસે અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ પરત ફરતા વૃદ્ધ દંપત્તિને નડ્યો અકસ્માત
પાલનપુરમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી સારવાર લઈને પરત ફરી રહેલા વૃદ્ધ દંપતીને અકસ્માત નડ્યો છે. પાલનપુરમાં પોતાની પત્નીને ડાયાલિસિસ કરાવવા આવેલા વૃદ્ધ પતિ પોતાની પત્ની સાથે રિક્ષામાં બેસીને ઘરે જઈ રહ્યા હતા તે સમયે પાલનપુરના બાદરપુરા નજીક ઘરનાળા પાસે આજાણ્યા વાહને રિક્ષાને પાછળથી ટક્કર મારી હતી. અક્સ્માતમાં રિક્ષા ચાલક અને વૃદ્ધ પતિનું ઘટના સ્થળે કમકમાટીભર્યું મોત થયું હતું જ્યારે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા વૃદ્ધ પત્નીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.
અકસ્માતની જાણ થયા બાદ ગઢ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચી હતી અને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ અંગે ગઢ પોલીસ મથકના PIએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, પાલનપુરમાં સારવાર લઈ ફરત ફરી રહેલા વૃદ્ધ દંપતીને અકસ્માત નડ્યો છે. અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. જોકે ગઢ પોલીસે અકસ્માત અંગેની વિગતો મેળવી અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી દીધી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, રવિવારના રોજ વડગામના મોરિયા નજીક સર્જાયેલા અકસ્માતમાં ચાર લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે ગઈકાલે પાલનપુર આબુરોડ હાઈવે ઉપર બ્રિજના છેડે બે ટ્રક વચ્ચેના અકસ્માતમાં એક ટ્રક ચાલકે જીવ ગુમાવ્યો છે ત્યારે આજે વધુ એક અકસ્માતમાં ત્રણ લોકો મોતને ભેટ્યા છે. એટલે કે બે દિવસમાં પાલનપુર અને વડગામમાં માર્ગ અકસ્માતમાં 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
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