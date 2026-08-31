જામનગર-લાલપુર હાઇવે પર ત્રિપલ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત; 7 ઇજાગ્રસ્ત
કાર, રિક્ષા અને બાઇક વચ્ચે થયેલી જોરદાર ટક્કરમાં રિક્ષાચાલક સહિત બાઇક સવાર બે યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે સાત લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.
Published : August 31, 2026 at 10:52 AM IST
જામનગર: જામનગર-લાલપુર હાઇવે પર આવેલા ચેલા ગામ નજીક ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. ભોળેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીને પરત ફરતા શ્રદ્ધાળુઓને આ અકસ્માત નડ્યો હતો. કાર, રિક્ષા અને બાઇક વચ્ચે થયેલી જોરદાર ટક્કરમાં રિક્ષાચાલક સહિત બાઇક સવાર બે યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે સાત લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિકો અને પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.
જામનગર-લાલપુર હાઇવે પર ત્રિપલ અકસ્માત
જામનગર-લાલપુર હાઇવે પર ચેલા ગામ નજીક શ્રાવણ માસના પાવન અવસરે પરિવારજનો અને શ્રદ્ધાળુઓ ભોળેશ્વર દર્શનાર્થે ગયા હતા. દર્શન પતાવીને પરત ફરતા હતા આ દરમિયાન ચેલા પાટિયા નજીક પુરપાટ ઝડપે આવી રહેલી કાર, રિક્ષા અને બાઇક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઇ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે વાહનોના ફૂરચેફૂરચા ઉડી ગયા હતા અને હાઇવે પર ચીસાચીસ મચી ગઇ હતી.
આ ઘટનામાં રિક્ષાચાલક વૃદ્ધ તેમજ બાઇક પર સવાર 2 યુવાનો મળીને કૂલ 3 વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે રિક્ષામાં સવાર 5 માસૂમ બાળકો અને 2 મહિલાઓ સહિત કૂલ 7 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા તેમણે સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઇજાગ્રસ્તો પૈકી એક વ્યક્તિની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું છે.
અકસ્માતની જાણ થતા જ આસપાસના ગ્રામજનો અને માર્ગ પરથી પસાર થતા રાહદારીઓ તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ઘટનાસ્થળે લોકોના ભારે ટોળા ઉમટ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોની મદદથી તાત્કાલિક 108 સેવાને જાણ કરવામાં આવતા 4 એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને જામનગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે હાઇવે પરનો ટ્રાફિક પૂર્વરત કરાવી ત્રણેય મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા હતા અને અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી હતી.
અકસ્માતની ઘટનાને લઇને PI વિરેન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, આ અકસ્માત વહેલી સવારે સર્જાયો હતો જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે જ્યારે ઘાયલોને જીજી હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ ચાલુ છે.
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