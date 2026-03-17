સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 9 બ્લેકસ્પોટ, અકસ્માત નિવારવા સ્પીડ બ્રેકર-લોકજાગૃતિ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માતની સંખ્યામાં દિન પ્રતિ દિન વધારો થઇ રહ્યો છે ત્યારે એક જ વર્ષમાં 3 નવા બ્લેકસ્પોટ સ્થળમાં વધારો થયો છે
Published : March 17, 2026 at 6:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માતની સંખ્યામાં દિન પ્રતિ દિન વધારો થઇ રહ્યો છે ત્યારે એક જ વર્ષમાં 3 નવા બ્લેકસ્પોટ સ્થળમાં વધારો થયો છે. તંત્રની ટીમ દ્વારા જિલ્લામાં અકસ્માત વધવાનું કારણ જાણવા માટે આરએમબી વિભાગની ટીમ, RTO અને ટ્રાફિક પોલીસની ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
વર્ષ 2025ના વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અકસ્માત જે સ્થળે વધુ પડતા સ્જાયા હોય અને લોકોના જીવ ગયા હોય તેવા સ્પોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. સુરેન્દ્રનગરમાં 2025માં માત્ર 6 જેટલા બ્લેકસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. એક જ વર્ષની અંદર વધુ 03 જેટલા બ્લેકસ્પોટ સ્થળોની સંખ્યામાં વધારો થતા હવે તંત્રની ટીમ આ મુદ્દે કામે લાગી છે કે અકસ્માતની સંખ્યામાં વધારો કેમ થઇ રહ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં આ રસ્તાને બ્લેકસ્પોટ જાહેર કરાયા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં લીંબડી હાઇવે, સાયલા હાઇવે અને ડોડીયા હાઇવે, ચોટીલા પાસે આપાગીગાના ઓટલા નજીક આવેલી ચોકડી, સુરેન્દ્રનગર ટીબી હોસ્પિટલ રોડ, સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ-ગેબનશાપીર રોડ સહિતના મુખ્ય માર્ગોને બ્લેકસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ રોડ રસ્તા ઉપર સૌથી વધુ અકસ્માત સર્જાતા હતા અને અકસ્માત બાદ મોતની સંખ્યા પણ વધતી હતી.
"આગામી દિવસોમાં અકસ્માતની સંખ્યા ઘટાડવા માટે બ્લેક સ્પોટ જાહેર કરેલા સ્થળ ઉપર નવા સ્પીડ બ્રેકર અને વિવિધ પ્રકારના લોકજાગૃતિના કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે".-એમ.ડી.પાનશેરિયા, RTO ઓફિસર, સુરેન્દ્રનગર
ગત વર્ષ કરતા ચાલુ વર્ષે ત્રણ જેટલા બ્લેક સ્પોટની સંખ્યામાં વધારો થયો છે ત્યારે RTO ટ્રાફિક પોલીસ આરએમબી વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ ટીમ બનાવી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને જે સ્થળને બ્લેક સ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે ત્યા સ્પીડ બ્રેકર મુકવામાં આવશે તેમજ જરૂરી બેનરો લગાવીને લોકોમાં જાગૃતતા લાવી અકસ્માતનો નિવેડો લાવી શકાય તે પ્રકારના કામ કરવામાં આવશે.
