ETV Bharat / state

અમેરિકા જવા નીકળેલા મહેસાણાના 3 યુવાનો કેનેડામાં ગુમ, અપહરણકારોએ 1 કરોડની ખંડણી માંગી

મહેસાણાના ગોઝારીયા અને વડસ્મા ગામના તેમજ ગાંધીનગરની યુવતી સહિત ત્રણ યુવક-યુવતીઓનું એજન્ટ મારફતે અમેરિકા મોકલવાની લાલચ આપી કેનેડાથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે.

અમેરિકા જવા નીકળેલા મહેસાણાના 3 યુવાનો કેનેડામાં ગુમ
અમેરિકા જવા નીકળેલા મહેસાણાના 3 યુવાનો કેનેડામાં ગુમ (AI Generated)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા જવાના મોહની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. મહેસાણાના ગોઝારીયા અને વડસ્મા ગામના તેમજ ગાંધીનગરની યુવતી સહિત ત્રણ યુવક-યુવતીઓનું એજન્ટ મારફતે અમેરિકા મોકલવાની લાલચ આપી કેનેડાથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. અપહરણકારો દ્વારા પરિવારજનો પાસે એક કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવતા પરિવારોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. સમગ્ર મામલે ભોગ બનનાર યુવતીના પિતાએ લાંઘણજ પોલીસ મથકે જાણવાજોગ અરજી દાખલ કરી છે.

પેસેન્જર દીઠ 75 લાખમાં નક્કી થયો હતો સોદો

મળતી માહિતી અનુસાર, ગોઝારીયાના તલપદ વિસ્તારમાં રહેતા અને ફૂટવેરની દુકાન ચલાવતા કિરીટ દશરથભાઈ ચૌહાણની દીકરી મમતા (ઉંમર વર્ષ 30)ના લગ્ન ત્રણ વર્ષ અગાઉ ચાંદખેડા ખાતે થયા હતા. લગ્નના છ મહિના બાદ તેનો પતિ સ્ટુડન્ટ વિઝા પર અમેરિકા ગયો હતો અને ત્યારબાદ મમતાના વિઝા માટે છ વખત અરજી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ દર વખતે વિઝા રિજેક્ટ થયા હતા. આથી કિરીટભાઈએ સગા-સંબંધીઓ મારફતે ડાંગરવા ગામના અલ્પેશ પંચાલ નામના એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.

અલ્પેશ પંચાલે વડોદરાના ભાર્ગવ પટેલ નામના મુખ્ય એજન્ટ સાથે વાતચીત કરાવી એક વ્યક્તિના ₹75 લાખના ખર્ચે ગેરકાયદે અમેરિકા પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી. કિરીટભાઈએ પોતાની દીકરી મમતા ઉપરાંત તેમના સાળાના દીકરા રૂત્વીક શૈલેષભાઈ જનસારી (ઉંમર વર્ષ 23, રહે. વડસ્મા, મહેસાણા) અને સાળીની દીકરી મયુરી સંજયકુમાર સોલંકી (ઉંમર વર્ષ 27, રહે. ગાંધીનગર) એમ ત્રણેયના પાસપોર્ટ આપી અમેરિકા મોકલવાનું નક્કી કર્યું હતું.

અમેરિકા જવા નીકળેલા મહેસાણાના 3 યુવાનો કેનેડામાં ગુમ, (ETV Bharat Gujarat)

કેનેડાથી છેલ્લો ફોન આવ્યો, બાદમાં સંપર્ક તૂટ્યો

એજન્ટોના આયોજન મુજબ ગત 20 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ મમતા, રૂત્વીક અને મયુરી અમેરિકા જવા માટે ઘરેથી નીકળ્યા હતા અને ત્યારબાદ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ મમતાએ પોતાના પિતા કિરીટભાઈને ફોન કરીને પોતે કેનેડા સહી સલામત ઉતરી ગયા હોવાની જાણ કરી હતી. જોકે, તે દિવસ પછીથી ત્રણેય યુવક-યુવતીઓના મોબાઈલ ફોન સતત બંધ આવવા લાગ્યા હતા અને પરિવાર સાથેનો સંપર્ક તદ્દન કપાઈ ગયો હતો.

અપહરણકારોએ ફોન કરી 1 કરોડની ખંડણી માંગી

સંપર્ક વિહોણા બનેલા આ ત્રણેય યુવાનો અંગે પરિવારે તપાસ હાથ ધરતાં માલૂમ પડ્યું હતું કે, કેનેડાથી આગળ જતાં જ કોઈ અજાણી ગેંગ કે અપહરણકારોએ તેમનું અપહરણ કરી લીધું છે. પરિવારે એજન્ટોને લાખો રૂપિયા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં, હવે વિદેશમાંથી અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ફોન કરીને ત્રણેયને મુક્ત કરવાના બદલામાં એક કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી રહી છે. પરિવાર પાસે આટલી મોટી રકમ ન હોવાથી અને સંતાનો જીવના જોખમમાં મુકાયા હોવાથી પરિજનો ભારે આઘાતમાં સરી પડ્યા છે.

પરિવારજનોની સરકાર પાસે આક્રંદ સાથે અપીલ

આ ઘટનાને પગલે ગોઝારીયા અને વડસ્મા ખાતે પરિવારોમાં રોકકળ મચી ગઈ છે. ભોગ બનનાર યુવાનોના માતા-પિતા અને દાદાએ ચોધાર આંસુએ રડતાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સમક્ષ આજીજી કરી છે કે ગમે તે રીતે તેમના વ્હાલસોયા સંતાનોને હેમખેમ ભારત પરત લાવવામાં આવે. આ સાથે જ નિર્દોષ પરિવારોને મોતના મુખમાં ધકેલનારા એજન્ટો સામે પણ કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે.

લાંઘણજ પોલીસે ગુમ જાણવાજોગ નોંધી તપાસ તેજ કરી

આ ચકચારી મામલે લાંઘણજ પોલીસ મથકે કિરીટભાઈ ચૌહાણની વિગતવાર જાહેરાત હકીકતના આધારે ગુમ જાણવાજોગ નોંધ (નં. 65/26) દાખલ કરવામાં આવી છે. લાંઘણજ પોલીસ તેમજ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા એજન્ટ અલ્પેશ પંચાલ અને વડોદરાના ભાર્ગવ પટેલની ભૂમિકા, આર્થિક વ્યવહારો તેમજ ત્રણેય યુવાનોના છેલ્લા લોકેશન અંગે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DONKEY ROUTE
ILLEGAL IMMIGRATION
ILLEGAL IMMIGRANTS US
અમેરિકા જવાની લાલચ
MIGRANT KIDNAPPINGS IN CANADA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.