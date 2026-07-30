ગિરનારની નવી સીડીના આશરે 50માં પગથિયા નજીક 3 સિંહ દેખાયા, વન-પર્યાવરણ મંત્રી મોઢવાડિયાએ વીડિયો કર્યો પોસ્ટ
બુધવારની રાત્રે આશરે 3:00 વાગ્યે, ગિરનાર નવી સીડીના આશરે 50માં પગથિયા નજીક 3 નર એશિયાટિક સિંહોની હાજરી નોંધાઈ હતી.
Published : July 30, 2026 at 1:09 PM IST
જૂનાગઢ: બુધવારની રાત્રે આશરે 3:00 વાગ્યે, ગિરનાર નવી સીડીના આશરે 50માં પગથિયા નજીક 3 નર એશિયાટિક સિંહોની હાજરી નોંધાઈ હતી, આ અંગેનો એક વીડિયો વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ પોસ્ટ કર્યો છે. વીડિયો પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું 'વન્યજીવ સંરક્ષણ અને જનસુરક્ષા બંને અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે'
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, જૂનાગઢ વન વિભાગ ટીમે સિંહોની હિલચાલ પર સતત નજર રાખીને એ સુનિશ્ચિત કર્યું હતું કે તેમને કોઈપણ પ્રકારની હેરાનગતિ ન થાય તેમજ ગિરનાર આવતા યાત્રાળુઓની સુરક્ષા પણ અખંડિત રહે. વન વિભાગની સતર્કતા, તાલીમબદ્ધ કામગીરી અને ઝડપી પ્રતિસાદના પરિણામે ત્રણેય નર સિંહોને સુરક્ષિત રીતે ગિરનારની સીડીનો વિસ્તાર પાર કરાવી તેમના કુદરતી આવાસ તરફ રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.
વન્યજીવ સંરક્ષણ અને જનસુરક્ષા બંને અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે 🦁— Arjun Modhwadia (@arjunmodhwadia) July 30, 2026
ગત રાત્રે આશરે 3:00 વાગ્યે, ગિરનાર નવી સીડીના આશરે 50માં પગથિયા નજીક 3 નર એશિયાટિક સિંહોની હાજરી નોંધાઈ હતી.
જૂનાગઢ વન વિભાગ ટીમે સિંહોની હિલચાલ પર સતત નજર રાખીને એ સુનિશ્ચિત કર્યું હતું કે તેમને કોઈપણ પ્રકારની… pic.twitter.com/QuJ6kydK6J
વન વિભાગ વન્યજીવ સંરક્ષણ અને માનવ સુરક્ષા વચ્ચેનું સંતુલન જાળવવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. ગીર અને ગિરનારનો સમૃદ્ધ જૈવ વૈવિધ્ય આપણું ગૌરવ છે, અને તેનું સંરક્ષણ એ આપણી સૌની સામૂહિક જવાબદારી છે.
આ સાથે વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢીવાડીયાે જુનાગઢ ગીરનારના દર્શનાર્થે આવતા યાત્રાળુંઓને કેટલી સાવધાની રાખવાની પણ અપીલ કરી છે.
ગિરનાર આવતા તમામ યાત્રાળુઓને નમ્ર વિનંતી :
- વન્યપ્રાણી દેખાય તો ગભરાશો નહીં અને તેમને કોઈપણ પ્રકારની હેરાનગતિ કે ઉશ્કેરણી કરશો નહીં.
- સિંહ અથવા અન્ય વન્યપ્રાણી દેખાય તો તાત્કાલિક નજીકના વનકર્મી અથવા ટ્રેકર ટીમને જાણ કરો અને તેમની સૂચનાઓનું પાલન કરો.
- વહેલી સવારે તથા મોડી રાત્રે શક્ય હોય ત્યાં સુધી યાત્રા ના કરો.
- ગિરનારની સીડી પર ખાદ્યપદાર્થો કે પ્રસાદ ન ફેંકો. તેનાથી શાકાહારી પ્રાણીઓ આકર્ષાય છે, જેના પરિણામે માંસાહારી વન્યપ્રાણીઓ પણ તે વિસ્તારમાં આવી શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત પર ગત 11 જુલાઈ 2026ના રોજ વહેલી સવારે ગિરનાર ચઢતી વખતે 50માં પગથીયા નજીક 11 વર્ષના બાળક મયુરસિંહ પર સિંહે હુમલો કરી તેનો શિકાર કર્યો હતો.