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બનાસકાંઠા: પાલનપુરના ખરોડિયા પાસે બસ-રીક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત, 3નાં મોત; 4 ગંભીર રીતે ઘાયલ

4 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

પાલનપુરના ખરોડિયા પાસે બસ-રીક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત
પાલનપુરના ખરોડિયા પાસે બસ-રીક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 12:32 PM IST

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બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં પાલનપુરના ખરોડીયા ગામ નજીક બસ અને રીક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો છે. જેમાં ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે. જ્યારે 4 લોકો ઘાયલ થયા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વધતા અકસ્માતોના બનાવો વચ્ચે વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે 4 લોકોને ગંભીર હાલતમાં સારવાર અર્થે ખસેડયા છે.

બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના ખરોડિયા ગામ નજીક આજે વહેલી સવારે બસ અને રીક્ષા વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં રીક્ષામાં સવાર ત્રણ લોકોના ઘટના સ્થળે જ મોત થયા છે. જ્યારે 4 લોકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

પાલનપુરના ખરોડિયા પાસે બસ-રીક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

આ અકસ્માત અંગે વિગતો આપતા પાલનપુર તાલુકા પોલીસ મથકના પીઆઈએ ટેલીફોનિક માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "રીક્ષા અને બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માતમાં રિક્ષામાં સવાર ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે ચાર લોકોને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ પાલનપુરમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. પાલનપુર તાલુકા પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે અને સમગ્ર અકસ્માત અંગેની તપાસ હાલ ચાલુ છે."

પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિડેટેન્ટ ડો. સુનિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "પાલનપુર તરફથી વડગામ તરફ જતી બસ અને વડગામ તરફથી પાલનપુર આવતી રીક્ષા વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે પાંચ લોકોને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી બે લોકો ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ગયા છે, જોકે ત્રણ લોકોની સારવાર પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાલુ છે અને તેઓ હાલમાં સ્વસ્થ છે."

અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્તોના નામ : સુરેશભાઈ પરથીભાઈ રાવલ, (લીંબોઈ,વડગામ), રવાભાઈ રત્નાભાઈ કોદરવી, (દાંતા), તનિષા કનૈયાલાલ રાણા, (મગરવાડા, વડગામ), જીલ જગદીશભાઈ રાણા, (મગરવાડા, વડગામ), સહદેવ શંકરભાઈ ચૌહાણ,(વડગામ)

આ અકસ્માતની ઘટના બાદ આસપાસના સ્થાનિક લોકો ઘટના સ્થળે એકત્ર થયા હતા અને રાહત અને બચાવની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સ્થાનિક લોકોએ ઈજાગ્રસ્ત લોકોને 108ની મદદથી પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. જોકે ઘટનાની જાણ થયા બાદ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચીને સમગ્ર અકસ્માત અંગે તપાસ શરુ કરી છે.

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TAGGED:

BUS RICKSHAW ACCIDENT
BANASKANTHA NEWS
GUJARAT ACCIDENT
PALANPUR CIVIL HOSPITAL
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