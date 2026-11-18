'સૌથી નાના' ડૉક્ટર ગણેશ બારૈયાને મળ્યો ETV યુથ આઇકોન એવોર્ડ: આંધ્રપ્રદેશમાં અમિત શાહ અને ચદ્રબાબુ નાયડૂએ કર્યું સન્માન
હાલ સર ટી હોસ્પિટલમાં MBBS બાદ આગળનો અભ્યાસ કરતા ડૉ. ગણેશ બારૈયાને ETV ભારત દ્વારા યુથ આઇકોન એવોર્ડ એનાયત કરાયો
Published : November 18, 2026 at 10:30 PM IST
ભાવનગર: તળાજા તાલુકાના ગોરખી ગામના વતની ડોક્ટર ગણેશ બારૈયાને ઈટીવી ભારત દ્વારા યુથ આઈકોનનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડા ખાતે દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ અને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ તેમજ ઉપમુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણની ઉપસ્થિતિમાં એવોર્ડ એનાયત કરાયો હતો જેને લઈને ત્રણ ફૂટના ડોક્ટર ગણેશ બારૈયા પોતાના શબ્દોમાં ભાવનગર પોહચીને આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.
હાલ સર ટી હોસ્પિટલમાં MBBS બાદ આગળનો અભ્યાસ કરતા ડૉ. ગણેશ બારૈયાને ETV ભારત દ્વારા યુથ આઇકોન એવોર્ડ એનાયત કરાયો છે. તેલંગાણા ખાતે સન્માન પ્રાપ્ત કરી ભાવનગર પરત આવેલા ડો ગણેશ બારૈયાએ પોતાનો પ્રતિભાવો આપ્યા હતા.
16 નવેમ્બરે મળ્યો એવોર્ડ વિજયવાડા ખાતે
રામોજી રાવ ગ્રુપ દ્વારા વિજયવાડા ખાતે યોજાયેલા એવોર્ડ કાર્યક્રમમાં ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના ગોરખી ગામના વતની અને ત્રણ ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતા ડોક્ટર ગણેશ બારૈયાને યુથ આઇકોન એવોર્ડ એનાયત કરાયો હતો. એવોર્ડ લઈને ફરેલા ડો ગણેશ બારૈયાએ જણાવ્યું હતું કે 16 નવેમ્બર 2026 ના રોજ વિજયવાડા ખાતે સ્વર્ગસ્થ પદ્મવિભૂષણ રામોજીરાવ અને તેમના રામજી ગ્રુપ દ્વારા મને યુથ આઇકોન એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને સન્માન આપવામાં આવ્યું છે તેથી હું સમગ્ર રામોજી ગ્રુપ, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને ચેરમેનનો આભારી છું.
ઈટીવી ભારત ગુજરાતની ટીમનો આભાર માન્યો
ડોક્ટર ગણેશ બારૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે Etv ભારતનો પણ હું આભાર માનું છું. અમારા ભાવનગરના પત્રકાર ચિરાગભાઈ ત્રિવેદી, મયુરિકા માયા મેડમ અને પરેશભાઈ દવેનો ખાસ આભાર માનુ છુ. તેમણે મારી જર્નીને રામોજી ગ્રુપ સુધી પહોંચાડવા મદદ કરી છે. Etvના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને ચેરમેન શ્રી એચ કિરણ સાહેબનો ખાસ આભાર માનું છું.
એવોર્ડ લેતા સમયે મળી અમને સરપ્રાઈઝ
ડો ગણેશ બારૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે અહીંથી જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યાં અમને સરપ્રાઈઝ મળી કે ભારતના ગૃહ મંત્રી અમિતભાઈ શાહ, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને ઉપ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સાહેબ અને અન્ય મહેમાનોની હાજરીમાં અમને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો તેથી હું તમામનો આભારી છું.
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