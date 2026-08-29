વડોદરામાં અકસ્માતની વિવિધ ઘટનામાં 3 લોકોના મોત, માણેજાથી દશરથ અને ધન્યાવી સુધી અકસ્માતોની હારમાળા
વડોદરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં અકસ્માતની એક બાદ એક ત્રણ ગંભીર ઘટના સામે આવી છે.
Published : August 29, 2026 at 12:47 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં છેલ્લા 48 કલાકમાં અકસ્માતની એક બાદ એક ત્રણ ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. અકસ્માતની ઘટનાઓમાં 3 લોકોના મોત થયા છે. અકસ્માતની ઘટનાઓ બાદ પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી હતી.
વડોદરામાં અકસ્માતની વિવિધ ઘટનામાં 3 લોકોના મોત
વડોદરામાં માણેજા ક્રોસિંગથી જાંબુવા તરફ જતા માર્ગ પર ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પૂરઝડપે હંકારી રહેલા બાઇકચાલકે રસ્તો ઓળંગી રહેલી એક મહિલા અને બે બાળકીઓને અડફેટે લીધી હતી. બેકાબૂ બાઇકની ટક્કરથી ત્રણેયને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
અકસ્માત બાદ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ગંભીર રીતે ઘાયલ બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર માટે વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે, ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ બાદ બાળકીને મૃત જાહેર કરી હતી. અકસ્માતની ઘટના નજીકના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આ મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ ઘટના બાદ વડોદરા નજીકના દશરથ ગામમાં હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી. દશરથ ગામમાં આઇસ્ક્રીમની લારી ચલાવતા 55 વર્ષીય હનુમાન જાટને HP પેટ્રોલ પંપ નજીક બ્રિજ પરથી ઊતરતી વખતી પુરપાટ ઝડપે આવેલી કારે અડફેટે લીધા હતા.
આ અકસ્માતમાં હનુમાન જાટનું ઘટનાસ્થળે મોત થયું હતું. તેઓ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પદમલા ખાતે આઇસ્ક્રીમ વેચીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માત સર્જનાર વાહન લાલ રંગની સ્વિફ્ટ કાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતા જ છાણી પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને અજાણ્યા કાર ચાલક વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
વડોદરામાં ધન્યાવી ચોકડી નજીક પણ એક અકસ્માતની ઘટના બની હતી. આ અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
છેલ્લા 48 કલાકમાં ત્રણ અલગ અલગ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. એક અકસ્માતમાં માસૂમ બાળકીનું મોત થયું હતું જ્યારે દશરથ ગામ અને ધન્યાવી ચોકડીની ઘટનાઓમાં પણ એક-એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.
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