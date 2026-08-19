ભાવનગરના ખરકડીથી ETV ભારતનો ગ્રાઉન્ડ રીપોર્ટ: લઠ્ઠાકાંડ જેવી ઘટના મુદ્દે ગ્રામજનો અને જિલ્લા કલેક્ટરે શું કહ્યું? જાણો
અત્યાર સુધી 3 મોત, 2 ક્રિટિકલ, 2 વેન્ટિલેટર પર 4 ICUમાં, 10 સામાન્ય સારવારમાં, વાંચો ખરકડીથી ચિરાગ ત્રિવેદીનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
Published : August 19, 2026 at 11:18 PM IST
ભાવનગર: જિલ્લાના ખરકડી ગામે યુવાન મિત્રોએ દારૂની પાર્ટી કર્યા બાદ સેવન કરનારાઓની તબિયત બગડતા અને એક વ્યક્તિના મૃત્યુથી પોલીસ એકશનમાં આવી હતી. પીવામાં આવેલો દારૂ ડુપ્લીકેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ એક પછી એક હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવા લાગતા મામલો ગરમાયો હતો. હાલ સુધી આ ઘટનામાં ત્રણ જેટલા મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે જેમાંથી એક મૃત્યુ શંકાના દાયરામાં છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે યુવાન મિત્રોએ પાર્ટી કરી હતી ત્યાં સ્થળ ઉપરથી Etv Bharatએ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. સ્થાનિક અને સરપંચ સાથે વાતચીત થઈ હતી. કલેકટર દ્વારા છેલ્લી ઘડીની અપડેટ આપવામાં આવી છે.
ખરકડી ગામે પહોંચી Etvની ટીમ
ભાવનગર શહેરથી આશરે 25 કિલોમીટરના અંતરે ડુંગરોની વચ્ચે આવેલા ખરકડી ગામે ઇટીવી ભારતની ટીમ પહોંચી હતી. ગામની વસ્તી અંદાજીત 1500 આસપાસની છે. ગામમાં પહોંચતા જ અમને ગામના સરપંચ વિપુલભાઈ વાઘેલા અને તેના બાજુના ગામના ખાટડીના સરપંચ સનુભા ગોહિલ સાથે મુલાકાત થઈ. ગામના સરપંચ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના બહુ ગંભીર બની છે. આ મામલે પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક અને કડક કામ કરે તેવી અમારી માગણી છે. અમારા ગામના પાંચ લોકો દવાખાને છે અને એક યુવાનનું મોત થયું છે.
ખરકડી ગામના પૂર્વ સરપંચ સુરુભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, 'આ લોકોએ જુદા જુદા સ્થળોએ પાર્ટી કરેલી છે. આમાં અમારો એક ભાઈ મૃત્યુ પામ્યો છે. તેના કુટુંબમાં એક જ એક દીકરો હતો. પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરે અને કોઈ છૂટવું ના જોઈએ.' તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય અને બાજુમાં આવેલા ખાટડી ગામના સરપંચ જણાવ્યું હતું કે, 'આ ખૂબ દુઃખદ ઘટના કહેવાય ગંભીર વાતાવરણ બની ગયું છે. આ બાબતે એ જ કહેવાનું થાય છે કે યુવાનો સુધરે અને પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરે.'
મૃતક
કાર્તિકભાઈ મકવાણા 40 વર્ષ
ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ 25 વર્ષ
ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા 50 વર્ષ
સારવાર લઈ રહેલા ખરકડીના યુવાનો
બળદેવસિંહ ગોહિલ,
જશવંતસિંહ ગોહિલ
વિશ્વરાજસિંહ ગોહિલ
હરપાલસિંહ ગોહિલ
આ ઉપરાંત બે લોકો ક્રિટિકલ, 2 વેન્ટિલેટર પર, 4 લોકો ICU માં સારવાર હેઠળ છે જ્યારે અન્ય 10 લોકો સામાન્ય સારવારમાં છે. આ ઘટનામાં કુલ 4 મૃત્યુ થયા છે જેમાંથી એક મોત શંકાસ્પદ છે.
Etv ની ટીમ પહોંચી પાર્ટીના ઘટના સ્થળ ઉપર
ગામમાં સરપંચ ઉપસરપંચ તાલુકા પંચાયત સદસ્ય સાથે વાતચીત કર્યા બાદ ઇટીવી ભારતની ટીમ જે વાડી વિસ્તારમાં પાર્ટી થઈ હતી ત્યાં પહોંચી હતી. ત્યાં હાજર પદુભાને પૂછતા તેમને જણાવ્યું કે અહીંયા ઉપેન્દ્રસિંહ, હરપાલસિંહ,વિશ્વરાજસિંહ આ ત્રણ ચાર મિત્રો હતા. સવારમાં ખબર પડી ગામમાં ત્યારબાદ તેઓ ગામમાં જ દવા લેવા ગયા હતા. આ ક્યાંક બહારથી દારૂ લાવ્યા હશે અને પીધો હશે. માં દીકરો બે છે દીકરા ઉપર જીવાદોરી હતી. દારુ જેને આપ્યો છે તેને ફાંસી થવી જોઈએ.
કલેકટર દ્વારા ચિત્ર સ્પષ્ટ કરાયું
ભાવનગરના કલેક્ટર મનીષ બંસલે જણાયું હતું કે 18 તારીખે ખબર પડી કે ખરકડી ગામના દારૂના કારણે કેટલાક લોકોની તબિયત ખરાબ થઈ છે તેમાં જે સુરતવાળો હતો તે ત્યાં સારવારમાં છે. જામનગરવાળો વ્યક્તિ છે સ્ટેબલ છે. ભાવનગર ખરકડી આજુબાજુના ગામ, શહેરમાં ભરતનગર, તળાજા જકાતનાકા, કાળીયાબીડ મળીને કુલ 22 લોકોમાંથી 28 લોકો સારવારમાં છે. જ્યારે ચાર પૈકી કાર્તિકભાઈ મકવાણા 40 વર્ષ, ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ 25 વર્ષ, ઘનશ્યામસિંહ જાડેજા 50 વર્ષના મૃત્યુ નીપજ્યાં છે ત્યારે નરેન્દ્ર યાદવનું મૃત્યુ થયું છે પરંતુ શંકાસ્પદ છે.
કલેકટર મનીષ બંસલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જેણે પણ દારૂનું સેવન કર્યું હોય તેઓ હોસ્પિટલમાં જાય અને તપાસ કરાવે. અહીંયા જે ખાનગી હોસ્પિટલ પ્રાઇવેટ આરોગ્ય, વેદ, આઈસીયુ અને બીમ્સમાં ઉપચાર કરી રહ્યા છે તેના માટે અમારી સર ટીની ટીમ મોકલી છે સાંજ સુધીમાં અમદાવાદ આઇકેડી હોસ્પિટલમાંથી એક નેથોલોજીસ્ટ ભાવનગર પહોંચશે.પોલીસે ચાર બુટલેગરોને પકડ્યા છે. જે 18 લોકો સારવારમાં છે તેમાં બે ક્રિટિકલ છે. ચાર આઈસિયુંમાં છે બે વેન્ટિલેટર ઉપર છે અને 10 સ્ટેબલ છે.
બુટલેગરને ત્યાં કરી રેડ કરાઈ
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે દારૂ સપ્લાય કરનાર બુટલેગર ગૌતમ સોલંકીના ઘરે વરતેજ ખાતે તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ સુત્રોમાંથી જાણવા મળ્યા મુજબ આશરે 200 થી વધુ દારૂની બોટલો જપ્ત કરી છે. જો કે ગૌતમ સોલંકી સાથે રઇસ અને મુકેશ નામના બે શખ્સો હોય તેને દારૂમાં પ્રાથમિક ભેળસેળ કર્યાની માહિતી સામે આવી છે. આ સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
બોટાદના લઠ્ઠાકાંડમાં 22 મૃત્યુ થયા હતા
ઉલ્લેખનીય છે કે, બોટાદ જિલ્લાના બરવાળામાં પણ આશરે બે વર્ષ પહેલા લઠ્ઠાકાંડની ઘટના બની હતી. જેમાં 22 થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા હતા ત્યારે ફરી આ પ્રકારની ઘટનાને લઈને ભાવનગરવાસીઓ અને જિલ્લાવાસીઓએ સાવચેત થવું જરૂરી છે.
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