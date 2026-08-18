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ભાવનગર: પોલીસ રેડની બીકે ભાગેલા 3 વ્યક્તિના કૂવામાં પડી જતાં મોત, પોલીસે કહ્યું - અમે રેડ કરી જ નથી

કૂવામાં પડી જતાં રાહુલ પોપટભાઈ ચૌહાણ, અજીત બુધાભાઈ સિંધુ અને નિલેશ બીજલભાઈ ડાભીના મોત નીપજ્યા હતા. ત્રણેયને સર ટી હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા.

ઉખરલા વાડી વિસ્તારમાં રાત્રે 3ના કૂવામાં પડી જતાં મોત
ઉખરલા વાડી વિસ્તારમાં રાત્રે 3ના કૂવામાં પડી જતાં મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 8:55 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના ઉખરલા ગામે વાડી વિસ્તારમાં રાત્રે દરમિયાન જુગાર રમતા ત્રણ શખ્સો કૂવામાં ખાબકયા હતા. જેના કારણે ત્રણ શખ્સોના મૃત્યુ નીપજતા ભાવનગરની સર.ટી હોસ્પિટલમાં મૃતદેહને લાવવામાં આવ્યા છે. જો કે પોલીસની રેડ હતી કે અન્ય કોઈ જુગાર રમતા શખ્સોને બૂમ પાડીને ભગાડ્યા છે તેને લઈને પરિવાર દ્વારા ન્યાયની માગણી કરવામાં આવી રહી છે. ચર્ચા પોલીસની રેડ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.

ઉખરલા ગામે કૂવામાં ત્રણ શખ્સો ખાબકયા

ભાવનગર જિલ્લાના ઉખરલા ગામે રાત્રિ દરમિયાન ત્રણ શખ્સો વાડી વિસ્તારમાં જુગાર રમતા હતા. ત્યારે બૂમ પડતા સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ 10 થી 12 લોકો ભાગ્યા હતા. ત્યારે ભાગતા કૂવામાં ખાબકયા હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જેને પગલે સવારમાં ત્રણેયના મૃતદેહને ભાવનગરની સર.ટી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં નામ સામે આવ્યા છે. રાહુલ પોપટભાઈ ચૌહાણ, અજીત બુધાભાઈ સિંધુ અને નિલેશ બીજલભાઇ ડાભી નામના ત્રણેય હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે.

પોલીસ રેડની બીકે ભાગેલા 3 વ્યક્તિના કૂવામાં પડી જતાં મોત (ETV Bharat Gujarat)

આશરે કેટલા લોકો હતા જુગારમાં શંકા
જિલ્લાના મૃતકના સગા જગદીશભાઈ સિંધાએ જણાવ્યું હતું કે, મારા કાકાનો દીકરો ઉખરલા ગામે જુગાર રમવા ગયો હતો. ત્યારે પોલીસની રેડ છે તેવી બૂમ પડી હતી. પછી ત્યાં આ સમયે પોલીસની રેડ કે અન્ય કોઈએ બૂમ પાડી ખબર નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અહીંથી જવાના નથી. ત્યારે મૃતક અજીત બુધાભાઈ સિંધાના દીકરા કુલદીપસિંહ સિંધાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બે ભાઈઓ છે અને મારા પપ્પા રાત્રે જુગાર રમવા ગયા હતા અને સવારે અમને ખબર પડી કે તેઓ આવી રીતે કૂવામાં પડ્યા છે મૃત્યુ પામ્યા છે. અમને ન્યાય મળવો જોઈએ.

પોલીસ રેડની ચર્ચા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે કહ્યું અમે રેડ કરી જ નથી
ભાવનગર જિલ્લાના વરતેજ પોલીસ સ્ટેશન PSI ડી.એન જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, અમને સવારે 112 માં કોલ આવેલો કે ઉખરલા ગામે કુવામાં ત્રણ શખ્સો પડી ગયા છે. જેથી અમે ત્યાં પહોંચીને મૃતકોને સર.ટી હોસ્પિટલ મોકલ્યા છે. જો કે અમારા દ્વારા કોઈ રાત્રે રેડ કરવામાં આવી નથી કે કોઈ રેડ કરવા ગયું હોય એવું નથી. ત્યાં લોકો શા માટે એકઠા થયા ખબર નથી. જો કે બનાવને લઈને હાલ પરિવારે તપાસ હાથ ધરી છે.

ETVની ટીમ પહોંચી ઘટના સ્થળે
સમગ્ર ઘટનાનો તાગ મેળવવા માટે ETV ભારતની ટીમ ઉખરલા ગામના વાડી વિસ્તારના ડુંગરમાં આવેલી વાડીની મુલાકાતે પહોંચી હતી. સ્થળ ઉપર અનેક પત્રકારો પણ ઉપસ્થિત હતા. ત્યારે આ વાડીમાં નજર કરી તો એક ઓરડી બનાવવામાં આવી હતી. બહાર કોઈ બાઈક પડ્યું હતું. ઓરડીમાં લાઈટની વ્યવસ્થા, પાણીની વ્યવસ્થા પણ નજરે પડતી હતી. બીજી તરફ ત્યાં જુગાર રમવાના પત્તાના જોકર પણ ઓરડી બહાર વિખેરાયેલા ઘાસની વચ્ચે જોવા મળ્યા હતા. ત્યાં હાજર લોકોના ચપ્પલ અને એક બુટ પણ નજરે પડ્યું હતું. જો કે અમારી નજર પડી ત્યારે ઓરડીથી આશરે 40 થી 50 મીટરના અંતરે કૂવો હતો. પરંતુ કુવાના કાંઠે ઉપરની તરફ ઊંચું ઘાસ ઉગી ગયું હોવાથી તેની પાછળ કુવો છે તે કોઈને પણ સામેથી ખ્યાલ આવે નહીં.

મૃતકો
મૃતકો (Etv Bharat Gujarat)

ડીવાયએસપી આર.આર સિંઘાલે જણાવ્યું છે કે, વાડીના માલિક મહાવીરસિંહ દ્વારા રાત્રી દરમિયાન કોઈ બે જણાને જોઈ જતા ત્યાં બેસેલા દસથી બાર લોકો છૂટા છવાયા ભાગ્યા હતા. જે પૈકીના ચાર લોકો કૂવામાં પડી ગયા હતા. અંધારામાં પણ અમસ્તા ખ્યાલ આવે નહીં જેને પગલે આ ચાર લોકો કૂવામાં પડ્યા હતા તે પૈકી ત્રણના મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે એકનો આબાદ બચાવ થયો છે.

ત્યારે પોલીસ જણાવી રહી છે કે તેમના દ્વારા કોઈ રેડ કરાઈ નથી પરંતુ આ શખ્સો કોણ હતા તેને લઈને આખી ઘટના છે તેને લઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

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Last Updated : August 18, 2026 at 8:55 PM IST

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