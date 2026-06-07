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બનાસકાંઠાના દાંતામાં ગોઝારી ઘટના: રીંછડીના તળાવમાં ડૂબી જવાથી બે સગા ભાઈ સહિત ત્રણ બાળકોના મોત

વેકેશન માણવા માટે ગામના તળાવમાં નહાવા પડેલા ત્રણ માસૂમ બાળકોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા હતા.

રીંછડીના તળાવમાં ડૂબી જવાથી બે સગા ભાઈ સહિત ત્રણ બાળકોના મોત
રીંછડીના તળાવમાં ડૂબી જવાથી બે સગા ભાઈ સહિત ત્રણ બાળકોના મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 10:22 AM IST

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પાલનપુર: બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકાના રીંછડી ગામે એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વેકેશન માણવા માટે ગામના તળાવમાં નહાવા પડેલા ત્રણ માસૂમ બાળકોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં બે સગા ભાઈઓ સહિત ત્રણેય બાળકોના મોત થતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. તળાવમાં ચાલી રહેલા ખોદકામને કારણે ઉંડા ખાડા પડી ગયા હોવાથી આ બાળકો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે. એકસાથે ત્રણ બાળકોના અવસાનથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.

તળાવમાં ડૂબી જવાથી ત્રણ બાળકના મોત

દાંતા તાલુકાના રીંછડી ગામના તળાવમાં શનિવારે ત્રણ બાળકો નહાવા પડ્યા હતા. આ સમયે અચાનત તેઓ ઉંડા પાણીમાં ગરકાવ થયા બાદ તેમના મોત થયા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, રીછડીં ગામમાં ચાર બાળકો નાહવા માટે તળાવમાં પડ્યા હતા. એક બાળકીને તરતા આવડતું ન હોવાથી તે કિનારી પર જ બેસી રહી હતી. જોકે, ત્રણ બાળકો તળાવમાં નાહવા માટે ઉતર્યા હતા. જોકે, ઘણા સમય સુધી તેઓ બહાર ના નીકળતા ગભરાઇ ગયેલી બાળકીએ ઘરે પહોંચીને પરિવારજનોને જાણ કરી હતી.

રીંછડીના તળાવમાં ડૂબી જવાથી બે સગા ભાઈ સહિત ત્રણ બાળકોના મોત (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારના લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચતા જ ત્રણેય બાળકો પાણીમાં ડૂબી ગયા હોવાની જાણ થઇ હતી. માસુમ બાળકોના મોત થતા પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું હતું. તળાવમાં ડુબી ગયેલા ત્રણ બાળકો પૈકી બે સગા ભાઇઓ હતા. પરિવારનો આક્રંદ અને દુ:ખદ ઘટના બાદ ગામલોકો મોટી સંખ્યામાં તળાવના કિનારે એકત્ર થયા હતા. બનાવની જાણ ગામના સરપંચ અને તલાટીને કરવામાં આવતા તેઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.

આ ઘટનામાં સતુભાઇ રાઠોડ, વિપુલ રાઠોડ અને બચુભાઇ તરાલ નામના બાળકોના મોત થયા છે. હાલમાં વેકેશન હોવાથી બાળકો ગામના તળાવ નજીક નહાવા માટે ઉતર્યા હતા. આ દરમિયાન આ દુ:ખદ ઘટના બની હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છે.

પાન્છા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કિરણ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થયા બાદ અમે ગામમાં પહોંચ્યા હતા. જોકે, અહીં પહોંચ્યા ત્યારે ત્રણ બાળકોના ગામના તળાવમાં ડૂબી ગયાથી મોત થયા હતા, જેમના મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. મૃતકોમાં બે સગા ભાઇ છે. બન્નેની ઉંમર 10 વર્ષ કરતા ઓછી જ્યારે એકની ઉંમર 10 વર્ષ છે અને હાલમાં સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી ચાલુ છે.

બનાસકાંઠામાં પાંચ દિવસમાં છ લોકોના ડૂબી જવાથી મોત

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગરમીનું તાપમાન વધવાની સાથે પાણીમાં ડૂબી જવાના બનાવો વધ્યા છે. જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ત્રણ બાળકો સહિત છ લોકોના ડૂબી જવાથી મોત થયા છે.

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CHILDREN DIE POND
POND DIE CHILDREAN
TRAGIC DROWNING IN DANTA
CHILDREN DIE POND DANTA

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