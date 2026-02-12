મહેસાણા: કડીમાં ગૌવંશની હત્યાનું કૌભાંડ ઝડપાયું, 3 આરોપી જેલહવાલે
કડીના જાસલપુર રોડ પર ગૌહત્યા કેસમાં પોલીસની મોટી કાર્યવાહી, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં અમદાવાદથી 3 આરોપીઓને દબોચ્યા
Published : February 12, 2026 at 10:09 PM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના કડી પંથકમાં ગૌવંશની હત્યાનો બનાવ સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. કડીના જાસલપુર રોડ પર રાત્રિના અંધકારમાં કેટલાક શખ્સો ગૌવંશની કતલ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે જ પોલીસની ટીમ ત્રાટકી હતી. જોકે, અંધારાનો લાભ લઈ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે અમદાવાદથી ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઘટનાની વિગત મુજબ, કડી પોલીસની ટીમ રાત્રિ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે જાસલપુર રોડ પર માલગૂરૂ મહારાજ મંદિર નજીકના ખરાબામાં ગૌવંશની કતલ ચાલી રહી છે. પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, જ્યાં ૪ થી ૫ શખ્સો ગાયો કાપી રહ્યા હતા. પોલીસને જોઈને આરોપીઓ અંધારામાં ખેતરો તરફ નાસી છૂટ્યા હતા. ઘટનાસ્થળેથી પોલીસે એક સીએનજી રિક્ષા, ગૌમાંસ અને કતલ માટે વપરાયેલા છરા અને હથિયારો કબજે કર્યા હતા. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપીઓ અમદાવાદથી રિક્ષા લઈને અહીં ગૌહત્યા કરવા આવતા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓ રીઢા ગુનેગારો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આરોપી અકબર ખાન પઠાણ વિરુદ્ધ અગાઉ ધોળકા અને દાણીલીમડામાં પણ પશુ અત્યાચારના ગુના નોંધાયેલા છે, જ્યારે નાસીર ખાન વિરુદ્ધ મહેસાણા અને ખેડા જિલ્લામાં ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કરી માત્ર ૬ થી ૮ કલાકમાં જ આ આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા.
બીજી તરફ, આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ગ્રામજનો અને ગૌરક્ષકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અલદેસણ ગામના સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી અહીં ગાયો કપાતી હોવાની શંકા હતી. રોષે ભરાયેલા લોકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો આરોપીઓને કડક સજા નહીં થાય અને તેમનું સરઘસ નહીં કાઢવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
