મૃત્યુદંડથી મુક્તિ સુધી: ગેંગરેપ-હત્યા કેસના 3 આરોપીઓનો હાઈકોર્ટથી નિર્દોષ છૂટકારો, નીચલી કોર્ટે આપ્યો હતો મૃત્યુદંડ
ઓક્ટોબર 2018માં પીડિતાને મોટી ઝેર ગામથી બળજબરીપૂર્વક અપહરણ કરીને ખેડા જિલ્લાના નિર્મલી ગામ લઈ જવાઈ હતી. તેના પર ગેંગરેપ આચરીને હત્યા કરી દેવાઈ હતી.
Published : January 17, 2026 at 7:06 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે ખેડા જિલ્લાના વર્ષ 2018ના 35 વર્ષીય વિવાહિત મહિલાના ગેંગરેપ અને હત્યાના અત્યંત ગંભીર કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા મૃત્યુદંડની સજા ફટકારાયેલા ત્રણેય આરોપીઓને હાઈકોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરી તેમની તાત્કાલિક મુક્તિનો આદેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં શું નોંધ્યું?
આરોપીઓ વતી એડવોકેટ ભાવિક સમાણીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલો રજૂ કરી હતી. હાઈકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સ્પષ્ટ નોંધ્યું કે પ્રોસિક્યુશન આરોપીઓ વિરુદ્ધ વાજબી શંકાથી પરે દોષ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. કોર્ટ મુજબ, આરોપીઓની દોષસિદ્ધિ તરફ દોરી જાય તેવી પુરાવાની પૂર્ણ અને અખંડ ચેઇન સ્થાપિત કરવામાં આવી નથી.
ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાનો મુખ્ય આધાર ફોરેન્સિક રિપોર્ટ હતો, જેમાં બ્લડ અને સીમેન સેમ્પલ્સ આરોપીઓ સાથે મેચ થતા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હાઈકોર્ટે આ ફોરેન્સિક પુરાવાના મૂલ્યને નકારી કાઢ્યું. કોર્ટનું કહેવું છે કે, સેમ્પલ્સના સંગ્રહ, જતન અને અમદાવાદ FSLને મોકલવાની ફરજિયાત પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી.
પુરાવા હેન્ડલ કરવામાં બેદરકારી!
કોર્ટે નોંધ્યું કે, સેમ્પલ્સ એકત્ર કર્યા બાદ 14 દિવસના વિલંબ પછી તેને FSL મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ વિલંબ કેમ થયો, તેમજ આ સમયગાળા દરમિયાન સેમ્પલ્સ કઈ સ્થિતિમાં રાખવામાં આવ્યા હતા, તે અંગે કોઈ વિશ્વસનીય રેકોર્ડ રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. આવી ગંભીર પ્રોસિજરલ ખામીઓના કારણે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ પર વિશ્વાસ રાખી શકાય તેમ નથી, એવું હાઈકોર્ટે જણાવ્યું. હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના મહત્વના અવલોકનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં જણાવાયું છે કે, ફોરેન્સિક ટેક્નોલોજી કેટલીયે આગળ વધી હોવા છતાં, જો તપાસકર્તા કે ડોક્ટરો સંવેદનશીલ પુરાવા હેન્ડલ કરવામાં બેદરકાર રહે, તો એવા પુરાવાઓ કોર્ટમાં ટકી શકતા નથી.
2018માં બની ગેંગરેપ-હત્યાની ઘટના
કેસની પૃષ્ઠભૂમિ મુજબ, ઓક્ટોબર 2018માં પીડિતાને મોટી ઝેર ગામથી બળજબરીપૂર્વક અપહરણ કરીને ખેડા જિલ્લાના નિર્મલી ગામ લઈ જવાઈ હતી. ત્યાં તેના પર ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ગળું દબાવી તેની હત્યા કરી દેવાઈ હતી. બાદમાં મૃતદેહને ખેતરમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે પીડિતાના ભાઈએ FIR નોંધાવી હતી.
પોલીસે ત્રણ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી અને કપડવંજની સેશન્સ કોર્ટે 29 એપ્રિલ 2022ના રોજ આ કેસને “રેરીસ્ટ ઓફ ધ રેર” ગણાવીને આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી હતી. રાજ્ય સરકારે મૃત્યુદંડની પુષ્ટિ માટે હાઈકોર્ટમાં રેફરન્સ કર્યો હતો, જ્યારે આરોપીઓએ ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાને પડકાર્યો હતો. બંને પક્ષોની વિગતવાર સુનાવણી બાદ હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટનો ચુકાદો રદ કર્યો.
કોર્ટે વધુમાં મેડિકલ પુરાવા અંગે નોંધ્યું કે પીડિતાની મેડિકલ હિસ્ટ્રી નોંધનાર ડોક્ટરોના પુરાવા કાનૂની રીતે કબૂલાતલાયક નથી. કારણ કે મેડિકલ સેમ્પલ્સ એકત્ર કરતી વખતે આરોપીઓના નિવેદનો નોંધવું ડોક્ટરનું કાર્ય નથી, અને આવા પુરાવા પર આધાર રાખી દોષસિદ્ધિ શક્ય નથી. આ ચુકાદા સાથે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ગંભીર અપરાધોમાં પણ તપાસની નાની બેદરકારી આરોપીઓને નિર્દોષ બનાવવામાં નિર્ણાયક બની શકે છે.
