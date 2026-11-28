અમદાવાદના ડૉ.દંપતીના ઘરમાં કંકાસ ! પતિ અને સસરા સામે 29 વર્ષીય મહિલા ડોક્ટરે નોંધાવી ફરિયાદ
મહિલાએ અગાઉ પણ બોડકદેવ પોલીસ સમક્ષ અરજી કરી હતી, પરંતુ તેના આક્ષેપ મુજબ પતિએ તેને સમજાવીને તે અરજી પાછી ખેંચાવી લીધી હતી.
Published : November 28, 2026 at 11:56 AM IST
અમદાવાદઃ શહેરના બોડકદેવ વિસ્તારમાં રહેતી 29 વર્ષીય મહિલા એનેસ્થેટિસ્ટે તેના US નાગરિક પતિ અને સસરા સામે માનસિક ત્રાસ, મકાન ખરીદવા માટે પિયરમાંથી પૈસા લાવવા દબાણ અને સાસરીના ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાના આક્ષેપ સાથે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલા મેમનગરની એક હોસ્પિટલમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનનો અભ્યાસ કરી રહી છે. ફરિયાદ મુજબ, તેના પતિ પાસે ઓવરસીઝ સિટિઝન ઓફ ઇન્ડિયા (OCI) કાર્ડ છે.
જૂન 2020માં થયા હતાં લગ્ન
મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, તેના લગ્ન જૂન 2020માં થયા હતા અને ત્યારથી પતિ તથા સસરા દ્વારા તેને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, બંનેની મુલાકાત વર્ષ 2014માં રાજસ્થાનના ઉદયપુરની એક મેડિકલ કોલેજમાં MBBSનો અભ્યાસ કરતી વખતે થઈ હતી. અભ્યાસ પૂર્ણ થયા બાદ 23 જૂન, 2020ના રોજ અમદાવાદમાં આર્ય સમાજની વિધિથી બંનેએ લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન સમયે મહિલાના માતા-પિતાએ તેને ઘરેણાં પણ આપ્યાં હતાં. બંને પરિવારોએ આ લગ્નને સંમતિ આપી હતી.
લગ્નના એક અઠવાડિયામાં પતિ અમેરિકા જતો રહ્યો
ફરિયાદ પ્રમાણે, લગ્નના એક અઠવાડિયા બાદ જ પતિ અમેરિકા જતો રહ્યો હતો, જ્યારે મહિલા અમદાવાદમાં જ રહી હતી. તે સમયાંતરે પોતાના માતા-પિતાને મળવા જયપુર પણ જતી હતી. આ દરમિયાન સસરા ઘરકામ અને નાની-નાની બાબતોને લઈને તેની ટીકા કરતા હોવાનો મહિલાએ આક્ષેપ કર્યો છે. બાદમાં જ્યારે મહિલા પતિને મળવા અમેરિકા ગઈ ત્યારે પણ તેની સાથે માનસિક ત્રાસ ચાલુ રહ્યો હતો. પતિ મોટાભાગે પિતાનો પક્ષ લેતો હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
ડૉ.પતિએ ઘર ખરીદવા માંગ્યા પૈસા
વર્ષ 2025માં પતિ અમદાવાદ પરત આવ્યો હતો અને DNB એનેસ્થેશિયોલોજીના અભ્યાસક્રમમાં જોડાયો હતો. ત્યારબાદ દંપતી સોલામાં ભાડાના ફ્લેટમાં રહેવા ગયું હતું. જોકે, મહિલાનો આક્ષેપ છે કે થોડા સમય બાદ પતિએ ભાડું ચૂકવવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને ઘર ખરીદવા માટે તેના માતા-પિતા પાસેથી પૈસા લઈ આવવા દબાણ કર્યું હતું. મહિલાએ આ માગણીનો ઇનકાર કરતાં પતિએ તેની સાથે રહેવાનું બંધ કરી દીધું હતું અને હવે તેને આ સંબંધમાં રસ ન હોવાનું કહ્યું હતું.
સાસરીમાં અજાણી મહિલા મળી, પતિ-સસરાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂકી હોવાનો આક્ષેપ
મહિલાની ફરિયાદ મુજબ, જૂન 2026માં તબિયત સારી ન હોવાથી તે થલતેજ સ્થિત પતિના માતા-પિતાના ઘરે ગઈ હતી. ત્યાં તેને એક અજાણી મહિલા જોવા મળી હતી. આ દરમિયાન પતિ અને સસરાએ તેને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી હોવાનો તેણે આક્ષેપ કર્યો છે. આ વિવાદનો ઉકેલ લાવવા મહિલાની માતા અને અન્ય સંબંધીઓએ પણ પ્રયાસ કર્યા હતા, પરંતુ કોઈ સમાધાન થઈ શક્યું નહોતું. જુલાઈમાં મળેલી બેઠક દરમિયાન પતિએ છૂટાછેડા માટે અરજી કરવાની વાત કરી હોવાનું પણ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
મહિલાએ અગાઉ પણ બોડકદેવ પોલીસ સમક્ષ અરજી કરી હતી, પરંતુ તેના આક્ષેપ મુજબ પતિએ તેને સમજાવીને તે અરજી પાછી ખેંચાવી લીધી હતી. હવે તેણે ફરીથી પતિ અને સસરા સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ મામલે પોલીસ ફરિયાદના આધારે આગળની તપાસ કરશે.